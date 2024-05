Nintendo Switch 2 : la date de sortie fuite, il va falloir être très patient

© Nintendo

Ça y est, Nintendo a enfin évoqué officiellement l’existence d’une nouvelle console. La firme de Kyoto compte révéler sa prochaine machine au monde d’ici le 31 mars 2025, mais pas avant le mois de juin de cette année, bien qu’un Nintendo Direct se prépare au début de l’été.

Maintenant que les fans savent qu’ils verront à qui ressemble la prochaine console du constructeur dans moins d’un an, reste à savoir que cette très attendue Nintendo Switch 2 pourrait sortir. Un leaker évoque justement sa fenêtre de lancement ainsi que ses capacités.

La Nintendo Switch 2 annoncée en octobre avant sa sortie en mars 2025 ?

La Nintendo Switch 2, même si le constructeur japonais ne la nomme pas encore ainsi, fait déjà parler d’elle depuis de nombreux mois. D’après le leaker brésilien tvPH, les fans de jeux vidéo sauront dès cet automne ce que leur réserve la machine, puisque Nintendo compterait la présenter officiellement à ce moment-là. La Nintendo Switch 2 sortirait quelques mois plus tard, en mars 2025.

Ce calendrier de lancement ne serait pas particulièrement surprenant étant donné qu’il correspondrait à celui de la Switch première du nom. La firme Kyoto avait dévoilé le nom et les capacités de sa console en octobre 2016, avant d’annoncer sa date de sortie en janvier 2017. La Nintendo Switch se retrouvait entre les mains des joueurs dès le 3 mars de la même année.

Étant donné que le succès commercial de la Nintendo Switch à son lancement (1,5 million de ventes en une semaine), on comprendrait que le constructeur applique la même stratégie. TvPH ajoute que la Switch 2 sera bien rétrocompatible avec les jeux de son aînée. Une bonne nouvelle pour les joueurs, qui pourront continuer à profiter de leur ludothèque et à priori, dans des conditions bien meilleures.

En effet, selon l’insider LiC, la Nintendo Switch 2 disposerait de 12 GB de RAM grâce à deux modules de 6 GB 7500 MT/s LPDDR5. Sa capacité de stockage serait de 256 Go en UFS 3.1. Rappelons que la Switch offre seulement 32 Go d’espace de stockage et 64 Go avec le modèle OLED. Cela suffira-t-il pour que la Switch 2 soit aussi puissante que la PS4 ? Affaire à suivre.