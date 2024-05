Nintendo Switch 2 : Breath of the Wild pourrait revenir dans une version améliorée

Une rumeur enflamme la communauté des joueurs de Zelda. Midori, source réputée pour ses informations précises sur l’industrie vidéoludique, a récemment tweeté à propos d’un projet Nintendo portant le nom de code U-King-O. Ce nom, associé à la Nintendo Switch 2 dont le nom officiel reste inconnu, suscite un vif intérêt.

U-King-O : le nom de code possible d’un nouveau projet Zelda, lié à la Switch 2 ?

L’élément clé de ce tweet réside avec « U-King » : le site web The Cutting Room Floor, spécialisé dans les secrets des jeux, révèle en effet que U-King était le nom de code de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Chaque segment de ce code recèle un indice. Saviez-vous que Breath of the Wild était initialement prévu pour la Wii U ? Le U de U-King en découle directement.

Quant à King, on suppose qu’il fait référence à l’inspiration visuelle puisée dans The Legend of Zelda: The Wind Waker, qui partage le style cel-shading avec Breath of the Wild. Ce nom de code a probablement accompagné le jeu dès sa conception, avant même l’adoption du titre final.

There is a project at Nintendo with the codename U-King-O



It might be related to the rumors of the next Nintendo console codename. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 12, 2024

L’existence de ce code secret nous est parvenue grâce aux data miners, experts en exploration des données en ligne. En 2016, ils ont découvert U-King caché dans les fichiers du site web de Nintendo pour l’E3. Sept ans plus tard, cette trouvaille prend une toute autre dimension.

Le sens du O final demeure toutefois un mystère. Certains avancent l’hypothèse d’un « Ounce » (once) suggérant une extension (un DLC de Tears of the Kingdom ? de Breath of the Wild ?), mais cela relève de la pure spéculation. L’hypothèse la plus courante associe le O à la Switch 2.

Si le tweet de Midori s’avère exact (et son historique est fiable), Nintendo pourrait donc être sur le point d’annoncer un nouveau projet lié à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La majorité imagine une version spéciale ou améliorée du jeu, comme Nintendo a l’habitude de le faire avec ses versions HD.