Windows 12 : l’intelligence artificielle serait au cœur du prochain système d’exploitation

Microsoft est toujours occupé à corriger les bugs du menu Démarrer de Windows 11, mais cela ne l’empêche pas de préparer son prochain système d’exploitation. Après Windows 11 qui est encore très peu utilisé dans le monde, Windows 12 pourrait apporter des changements majeurs et ainsi être mieux accepté par les utilisateurs. On s’attend effectivement à ce que l’intelligence artificielle soit au cœur de Windows 12 à son lancement.

Windows 11 © Windows / Unsplash

L’intégration de l’intelligence artificielle à Windows a déjà été teasée par Microsoft lors du CES 2023, mais plus de précisions ont été apportées. Des sources proches de la firme de Redmond ont confirmé que Microsoft travaille bel et bien sur Windows 12. Celui-ci sera boosté par l’intelligence artificielle pour révolutionner complètement l’expérience Windows.

Des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle arriveraient sur Windows 11 dans les prochains mois

Récemment, Microsoft a annoncé qu’il va investir des milliards de dollars dans OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT. La popularité de cette IA a explosé ces derniers mois. Le prototype d’agent conversationnel est capable de comprendre les questions des utilisateurs afin d’y répondre de la manière la plus naturelle possible. Il est ainsi vite devenu célèbre auprès des étudiants qui s’en servent pour tricher et rédiger leurs devoirs.

L’intérêt que porte Microsoft à ChatGPT montre bien son envie de s’orienter davantage vers l’intelligence artificielle. Windows 12 proposerait ainsi une expérience complètement révolutionnaire. Il faut s’attendre à plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA. Elles pourraient par exemple prendre la forme de recommandations ou d’alertes dans les applications Windows. Le Calendrier, les Photos, le Courrier et les autres en profiteraient. ChatGPT serait donc utilisé pour créer et envoyer ces alertes.

En attendant le lancement de Windows 12, Microsoft devrait déployer des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle dans Windows 11 d’ici les prochains mois. Ces nouvelles fonctionnalités permettraient de tester l’IA avant qu’elle ne soit pleinement intégrée dans le prochain système d’exploitation. Parmi ces fonctionnalités, nous devrions retrouver des améliorations apportées à la webcam et au micro. Par exemple, l’IA pourrait facilement flouter l’arrière-plan ou encore filtrer le bruit de fond dans les appels vidéo.

Source : Windows Latest