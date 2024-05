Windows 12, ou plutôt Windows 11 24H2, est enfin disponible en bêta

Il ne faut plus l’appeler Windows 12, mais Windows 11 24H2

Microsoft a lancé la version 24H2 de Windows 11 pour les Insiders inscrits dans le canal Release Preview. Initialement connue sous le nom de Windows 12, cette mise à jour apporte des tonnes de nouveautés et d’améliorations notables, on vous résume tout ça ici.

Arrières-plans HDR, nouveau mode d’économie d’énergie et l’arrivée de Sudo

Parmi les innovations les plus remarquables, on trouve le support des arrière-plans HDR. Cette fonctionnalité permet d’obtenir des visuels plus vifs et réalistes, transformant ainsi l’apparence de votre bureau. En parallèle, le nouveau mode d’économie d’énergie est conçu pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil, un atout majeur pour ceux qui utilisent leur ordinateur en déplacement.

La sécurité et les performances sont également au cœur de cette mise à jour. L’intégration de Rust dans le noyau de Windows est une avancée majeure. Rust est un langage de programmation réputé pour sa sécurité et sa fiabilité, et son inclusion dans Windows 11 promet de réduire les vulnérabilités et d’améliorer la stabilité du système.

En outre, la nouvelle fonctionnalité Sudo pour Windows que j’avais déjà évoqué ici, permet d’exécuter des programmes avec des privilèges administratifs de manière plus sécurisée et contrôlée.

Connectivitée améliorée, paramètres rapides, Z-zip et TAR au menu

La connectivité est également améliorée, avec le support du Wi-Fi 7, garantissant des connexions plus rapides, et une meilleure gestion des réseaux encombrés. Pour mémoire, le Wi-Fi 7 avait été intégré avec une mise à jour, la build 26063 du canal Canary.

L’accès aux paramètres est également plus simple grâce à un volet de paramètres rapides défilants directement depuis la barre des tâches. Cette fonctionnalité facilite l’ajustement des paramètres sans interrompre votre flux de travail.

La gestion des fichiers bénéficie aussi d’une mise à jour majeure, avec la possibilité de créer des archives 7-zip et TAR directement dans l’Explorateur de fichiers, en plus du format ZIP existant. De plus, la connexion à des appareils audio Bluetooth Low Energy est désormais plus simple et plus efficace, améliorant ainsi l’expérience utilisateur avec des périphériques sans fil.

L’intelligence artificielle n’est pas en reste avec Copilot, qui devient désormais une application dédiée. Cette application peut être redimensionnée, déplacée et ancrée sur l’écran selon les préférences, rendant l’IA plus accessible et personnalisable.

Les Insiders du canal Release Preview peuvent télécharger la version 24H2 via la fonction Windows Update Seeker. Les clients commerciaux peuvent également accéder à cette mise à jour par le biais de Windows Update for Business (WUfB) ou du Service de Mise à Jour de Windows Server (WSUS). Des ISOs sont disponibles sur le site web de Windows Insider. La disponibilité générale de Windows 11 version 24H2 est attendue pour plus tard cette année.