Windows 11 : une nouvelle touche va apparaître sur les claviers de PC

Copilot a été introduit sur Windows 11 par la mise à jour 23H2. Derrière cette appellation se cache l’agent conversationnel de Microsoft capable de générer du texte, des images, du code et d’interagir avec les paramètres de votre PC et les applications. Afin d’inciter les utilisateurs à s’en servir, le géant a décidé d’introduire une nouvelle touche sur les claviers Windows. Rien que ça !

“Il y a près de 30 ans, nous avions introduit la touche Windows sur le clavier, permettant aux utilisateurs du monde entier d’interagir avec Windows. Nous considérons cela comme un autre moment charnière dans notre voyage avec Windows où Copilot sera le point d’entrée dans le monde de l’IA sur PC”, explique Yusuf Mehdi, vice-président exécutif, dans un post de blog.

Windows 11 : les nouveaux claviers auront droit à une touche Copilot

Au cours des prochains mois, les nouveaux ordinateurs portables et claviers Windows 11 seront affublés d’une nouvelle touche dédiée à Copilot. L’actionner permettra de commencer à converser avec l’IA. Notez que si Copilot n’est pas activé (ou pas encore disponible) sur votre machine, appuyer sur le nouveau bouton permettra simplement de faire une recherche.

Si l’on savait que Microsoft avait de grandes ambitions pour son assistant virtuel, on ne s’attendait toutefois pas à un changement aussi radical. Selon l’entreprise, les premiers claviers équipés de la touche Copilot seront dévoilés en marge du CES 2024 qui se tiendra du 9 au 12 janvier à Las Vegas. Les premiers PC portables et claviers seront commercialisés à partir de fin février. On retrouvera également la touche Copilot sur les futurs appareils Microsoft Surface.

Vous l’aurez compris, Microsoft veut à tout prix démocratiser l’usage de son agent conversationnel. Outre le lancement automatique au démarrage du PC, l’entreprise prévoit même de déployer Copilot sur Windows 10, l’OS étant encore utilisé par la majorité des utilisateurs Windows.

Pour rappel, si vous n’avez toujours pas droit au chatbot sur votre système, il existe un moyen détourné pour forcer son installation.