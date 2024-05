Windows 11 : les utilisateurs Android vont adorer cette nouvelle fonction

© Envato

Le système d’exploitation Windows 11 est équipé d’une application très pratique nommée Mobile connecté (Phone Link). Celle-ci permet de connecter un PC avec un smartphone Android (ou un iPhone avec toutefois moins d’options disponibles). Une fois le tout configuré, les utilisateurs ont accès à certaines fonctionnalités de leur téléphone directement sur l’écran de l’ordinateur (gestion des notifications, appels téléphoniques, accès à la galerie photo, envoi de messages, copier-coller, etc).

Il est donc possible d’accéder aux photos capturées avec son smartphone en passant par Mobile connecté. Pratique pour éditer une image directement sur le grand écran de votre ordinateur. Bonne nouvelle, Microsoft s’affaire actuellement à peaufiner cette fonctionnalité en lui octroyant une capacité de reconnaissance optique de caractères (OCR). Réservée aux smartphones Android, celle-ci vous permettra de détecter du texte dans une image, de le copier puis de le coller où bon vous semble.

Windows 11 et Android : Phone Link récupère une capacité d’extraction OCR

Windows Central a repéré la fonctionnalité OCR dans la dernière version de Mobile connecté sur le canal Release Preview destiné aux membres du programme Windows Insider. Elle devrait ensuite être déployée plus tard sur la version stable de l’application. Après l’avoir testé, The Verge affirme que l’outil fonctionne correctement. Les erreurs sont toutefois plus nombreuses qu’avec les outils d’extraction tiers de Samsung et d’Apple. Preuve que Microsoft doit encore peaufiner sa solution maison.

A lire > Windows 11 : clap de fin pour les applications Android sur PC

Pour actionner l’extraction, vous devrez simplement ouvrir un aperçu de l’image dans Mobile connecté. Une fois chose faite, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton Texte qui se nichera dans la barre d’outils. Vous pourrez alors sélectionner une partie ou l’ensemble du texte afin de tout coller dans une autre application du PC.

Phone Link propose également d’autres options pratiques pour les utilisateurs Android. Depuis peu, certains usagers peuvent notamment transformer leur smartphone en webcam afin de bénéficier d’une qualité d’image accrue lors de leurs conférences/appels vidéo sur Windows.

L’application Mobile connecté de Windows 11 s’améliore.

Il est désormais possible d’extraire le texte des images de votre smartphone Android.

Cette capacité OCR est réservée pour le moment aux bêta-testeurs.