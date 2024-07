Windows 11 : Microsoft propose une nouvelle manière d’installer 24H2 sur votre PC

Crédit : Microsoft

Ce jeudi était une journée chargée pour les Windows Insiders. Peu après la publication d’une nouvelle version de Windows 11 dans le canal Canary, Microsoft publiait de nouvelles mises à jour à tester dans les canaux Bêta et Release Preview pour Windows 10 et 11. Pour les installer, il faut normalement avoir souscrit au programme Insider.

Pour cela, rien de plus simple : il suffira de se rendre de ce rendre dans les Paramètres de Windows, puis dans la section Windows Update > Programme Windows Insider > Prise en main et ensuite de se laisser guider jusqu’au canal de son choix. Attention, vous obtiendrez là des versions test de Windows, non recommandées pour une utilisation quotidienne.

Mais avec la publication de la build 26252, Microsoft a signalé que certains utilisateurs avaient des difficulté à effectuer la mise à jour et étaient restés bloqués sur la build précédente. Alors pour simplifier les choses, la firme de Redmond a publié une série d’images disques (ISO) permettant d’effectuer une installation propre de Windows 24H2.

Microsoft publie des ISO pour installer Windows 11 24H2

Pour ceux qui souhaitent accéder plus rapidement à ces builds, Microsoft a mis à jour ses images ISO officielles pour Windows Insider. Celles-ci passent en version 26100.1150 pour inclure notamment les récentes mises à jour de sécurité, publiées dans le cadre des mises à jour du Patch Tuesday de juillet.

Cette version de Windows 11 est disponible aussi bien pour les PC x86 que ARM64. La première option est destinée aux utilisateurs disposant des processeurs traditionnels d’Intel ou AMD, quand la seconde est s’adresse aux personnes utilisant des processeurs Qualcomm Snapdragon, par exemple avec l’Asus Vivobook S15… ou qui auraient décidé d’installer Windows sur un Mac équipé de puce Apple Silicon.

Vous pouvez télécharger Windows 11 build 26100.1150 x86 en ISO sur ce lien. Les images VHDX pour les machines basées sur ARM sont disponibles ici. À noter qu’il ne s’agit pas de versions de Windows 11 dénuées de clé. Ces images CD bêta nécessitent toujours une activation à l’aide d’une licence authentique, obtenue à l’achat d’une version stable associée.