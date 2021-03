Wonder Woman 1984 a une date de sortie française, où le visionner ?

Wonder Woman 1984 a enfin droit à sa sortie française, en ligne. Dates et services concernés, voici ce qu’il faut savoir.

Wonder Woman 1984 arrive officiellement en France – Crédit : Warner Bros.

Le DCEU fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. La Warner a sorti Zack Snyder’s Justice League, qui a également eu droit à sa version Black & White, tandis que The Suicide Squad aura livré une bande-annonce déjantée. Face au mastodonte Marvel, DC Comics semble reprendre des couleurs depuis le succès de Joker. Mais un film est encore absent en France : Wonder Woman 1984. Si le long-métrage de Patty Jenkins a pu sortir aux USA sur HBO Max et dans les salles ouvertes, rien sur notre territoire avec des cinémas clos depuis des mois. Mais bonne nouvelle pour les fans de DC Comics : Wonder Woman 1984 a enfin une date de sortie français, et voici comment le visionner.

Wonder Woman 1984 disponible en ligne

C’est le 31 mars prochain que Wonder Woman 1984 sera disponible à l’achat, en ligne. Puis le 7 avril, la VOD en location sera proposée ainsi qu’une disponibilité DVD avant d’arriver chez Canal+, un peu plus tard.

Malheureusement pour ceux qui voudraient découvrir le long-métrage sur grand écran, la chronologie des médias passe par là. La Warner a donc préféré opter pour la sortie en ligne plutôt que les salles obscures françaises, dont le sort reste incertain face à la pandémie de COVID-19. Mais qui sait, à la réouverture des salles et une fois le délai passé, Wonder Woman 1984 pourrait avoir droit à des diffusions ici et là ?

Quels services proposeront Wonder Woman 1984 ?

Du côté des services qui proposeront Wonder Woman 1984, vous aurez le choix. On parle de YouTube, Apple TV, SFR, VidéoFutur, Orange et Google Play. On ne connaît pas encore le tarif mais on peut miser sur quelque chose de similaire à Zack Snyder’s Justice League, à savoir 13,99 euros.

Reste à savoir si l’opération sera rentable pour la Warner. Car en France, beaucoup ont déjà vu illégalement Wonder Woman 1984. Le film étant disponible sur HBO Max aux USA, de nombreux fichiers illégaux étaient déjà disponibles en ligne.

Pour la Warner, il s’agit donc d’amortir les pertes pour Wonder Woman 1984. Avec les salles fermées, les studios ont dû mal à suivre et proposer un blockbuster, à perte, est toujours une mauvaise nouvelle.

Source : Franceinfo