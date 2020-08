Wonder Woman 1984 : l’armure emblématique de Diana Prince

La sortie du nouvel Opus des aventures de l’héroïne Diana Prince, Wonder Woman 1984 est imminente. Après avoir été repoussée plusieurs fois, elle est désormais prévue pour le 30 septembre. Le film s’annonce plein de rebondissements et de nouveautés, dévoilant une Wonder Woman plus sage et mature. Dès la première affiche du film, les fans ont repéré sa nouvelle armure flamboyante : un costume doré ressemblant de manière étonnante à l’armure d’aigle royal de Diana dans les pages de la bande dessinée DC Comics. Attention, spoilers.

Crédit : Warner Bros

De nombreuses révélations fleurissent sur la toile à propos de Wonder Woman 1984. En ce qui concerne sa nouvelle armure d’aigle royal, elle pourrait en effet lui donner des pouvoirs inédits lors d’un combat légendaire avec Cheetah. La symbolique de l’aigle doré fait aussi écho à la jeunesse de Diana, lorsqu’elle concourait aux Jeux olympiques des Amazones, aux côtés des athlètes de Themyscira, toutes vêtues de combinaisons dorées. Un film spin-off sur cette période de la vie de Wonder Woman est d’ailleurs en cours de préparation chez Warner Bros.

Une armure d’aigle royal complète et puissante : le casque et les ailes dorées

Effectivement, cette armure imposante ne passe pas inaperçue. La réalisatrice du film, Patty Jenkins révèle que la nouvelle tenue de Wonder Woman fut un grand défi pour l’équipe de réalisation des costumes. Lindy Hemming, la créatrice de l’armure dorée donne des détails sur sa réalisation : « il fallait essayer de développer un vêtement léger, mobile et sexy à la fois, designé pour ressembler à une armure, comme une combinaison blindée, mais très légère, agile et nerveuse (…) d’une apparence métallique, mais qui se déplace plutôt comme un tatou ou quelque chose comme ça (…) Cela a fonctionné ».

Les ailes du costume de Gal Gadot interrogent les fans. Il semble que dans le cas de cette armure, elles agissent comme un bouclier protégeant Wonder Woman des attaques. Elles seront notamment un allié puissant dans sa quête pour vaincre Cheetah. Les curieux pourront admirer cette armure inédite dans le cadre de l’évènement virtuel FanDome de DC, le 22 août, à partir de 19h.

Source : screenrant