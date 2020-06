Wonder Woman 1984 : Pour Gal Gadot, Diana Prince a gagné en maturité

Diana Prince a bien évoluée depuis le premier film – Crédit : Warner Bros

Le DCEU poursuit son petit bonhomme de chemin et se renforce au fil des annonces. Récemment, une rumeur évoquait le retour de Michael Keaton en tant que Batman pour l’univers connecté. Mais en attendant que cette dernière soit confirmée ou non, Wonder Woman revient dans un nouveau film, Wonder Woman 1984. Celui-ci, toujours mis en scène par Patty Jenkinsn est prévu pour le 30 septembre 2020. L’occasion d’une évolution pour le personnage de Diana Prince, interprétée par Gal Gadot. C’est en interview que l’actrice est revenue sur les changements pour Wonder Woman.

Diana Prince est beaucoup plus sage, pour Gal Gadot

C’est en interview pour le magazine Total Film que Gal Gadot a évoqué son personnage de Diana Prince. Un personnage qui sera présent dans le Justice League de Zack Snyder et qui a, depuis le premier film, gagné en maturité selon l’actrice.

Dans le premier film, [Diana] est comme un poisson hors de l’eau, venue de Themyscira dans un monde d’hommes, apprenant les complexités de la vie humaine. Dans Wonder Woman 1984, elle est présente. Beaucoup plus sage, plus mature. Elle est en retrait, a perdu tous ses amis au fil des années. Mais elle suit toujours la bonne voie, en étant différente de la dernière fois que nous l’avons vue. – Gal Gadot

Malgré la pandémie, une sortie maintenue

Une sortie prévue après l’été – Crédit : Warner Bros

Alors que les distributeurs du monde entier ont dû bouleverser leur calendrier suite à la pandémie, Wonder Woman 1984 sortira bien le 30 septembre prochain. Une date programmée par la Warner pour sa nouvelle pierre à l’édifice DCEU.

Sur Twitter, Gal Gadot s’est montée très impatiente à l’idée de cette sortie, expliquant « Wow, ça arrive enfin, et je ne pourrais pas être plus excitée ! ».

Et, en guise d’ultime message : « A tous les fans qui sont restés à nos côtés pendant cette période, merci beaucoup ! Nous n’aurions pas pu le faire sans vous. Je suis tellement excitée que vous puissiez voir ce Wonder Woman 1984. Ça valait la peine d’attendre ».

