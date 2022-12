Wonder Woman 3 : le film de Patty Jenkins est annulé dans sa version actuelle

La version actuelle de Wonder Woman 3 réalisée par Patty Jenkins n’ira pas plus loin. Selon un nouveau rapport, DC Studios dirigé par James Gunn et Peter Safran a décidé d’annuler Wonder Woman 3. Qu’est-ce que cela signifie pour la suite ?

L’arrivée du réalisateur James Gunn à la tête de DC Studios avec le producteur Peter Safran entraîne de nombreux changements. On vient effectivement d’apprendre via The Hollywood Reporter que la version actuelle de Wonder Woman 3 a été annulée. Attention, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de suite à la série de films avec Gal Gadot dans le rôle de la super-héroïne. DC Studios va probablement préparer Wonder Woman 3 d’une autre manière.

Wonder Woman 1984 © Warner Bros. Entertainment

Depuis la sortie de Wonder Woman 1984 en 2020, la réalisatrice Patty Jenkins travaille sur Wonder Woman 3. On s’attend donc à ce que Gal Gadot reprenne son rôle de la princesse Diana des Amazones, mais aucun détail n’a encore été partagé sur le film. Et nous ne sommes pas près d’en savoir plus si le film a été annulé en interne.

Wonder Woman 3 de Patty Jenkins ne correspondait pas à ce que James Gunn et Peter Safran ont prévu

D’après le rapport de The Hollywood Reporter, la version actuelle de Wonder Woman 3 est considérée comme « morte ». Plusieurs sources ont confirmé que Patty Jenkins a récemment montré sa version de Wonder Woman 3 à DC Studios. Au lieu de l’approuver, James Gunn, Peter Safran ainsi que les coprésidents et co-PDG de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca et Pamela Abdy ont annoncé à Patty Jenkins que le projet n’irait pas plus loin.

Pour James Gunn et Peter Safran, Wonder Woman 3 ne correspondait pas à leurs nouveaux plans. Ils sont effectivement en train de préparer les 10 prochaines années de l’univers cinématographique DC. James Gunn a d’ailleurs promis que l’univers DC va avoir plus de séries connectées aux films à l’avenir, un peu comme ce que fait Marvel avec le MCU.

En tout cas, la bonne nouvelle est que Wonder Woman 3 n’est pas définitivement annulé. DC Studios n’a apparemment pas encore pris de décision finale, mais ils vont probablement préparer un nouveau film Wonder Woman qui convient davantage à la vision qu’ils ont du DCU pour l’avenir.

Source : We Got This Covered