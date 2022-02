Wordle : le jeu phénomène sauve la vie d’une octogénaire prise en otage par un homme nu

Le jeu de lettres en ligne Wordle est aujourd’hui tellement populaire que des familles et des amis ont pris l’habitude de s’envoyer leurs résultats au quotidien. Ils partagent la grille des petits carrés colorés avec leurs proches pour voir s’ils ont aussi réussi à deviner le mot du jour. Pour Denyse Holt âgée de 80 ans, cette habitude quotidienne de Wordle lui a probablement sauvé la vie.

Les règles de Wordle – Crédit : New York Time Games

Dans la nuit du 5 au 6 février, Denyse Holt dormait dans sa maison située aux alentours de Chicago aux États-Unis. Soudainement, un homme nu et ensanglanté est entré dans sa chambre. Il s’était blessé en brisant une fenêtre de la maison pour rentrer par effraction. L’homme s’est glissé dans le lit avec une paire de ciseaux à la main.

L’octogénaire n’a pas envoyé ses résultats de Wordle à sa fille le matin

« J’essayais de survivre, c’est tout », a déclaré l’octogénaire américaine à la chaîne de télévision locale. L’homme lui a assuré qu’il ne l’agresserait pas et qu’il ne lui ferait pas de mal. Il l’a tout de même forcée à prendre un bain avec lui. Il a également pris deux couteaux dans sa cuisine en lui disant qu’il les aimait bien.

Ensuite, l’homme a enfermé Denyse Holt dans une salle de bain du sous-sol sans fenêtre alors qu’il était toujours dans sa maison. À ce moment, l’octogénaire n’était pas sûre de pouvoir survivre. Enfermée pendant 17 heures, Denyse Holt faisait « de la marche et des étirements autant que possible ».

Le matin suivant, sa fille Meredith Holt-Caldwell s’est doutée que quelque chose n’allait pas. En effet, sa mère ne lui avait pas envoyé ses résultats de Wordle comme elle le fait tous les matins. Elle ne répondait pas non plus aux messages. Meredith Holt-Caldwell a alors appelé la police qui s’est immédiatement rendue sur les lieux avec une équipe SWAT. Le suspect identifié comme étant atteint de maladie mentale a été arrêté à l’aide d’un pistolet paralysant. L’octogénaire a été libérée saine et sauve. Grâce à Wordle dont la version marseillaise fait un carton en France, cette prise d’otage s’est finalement bien terminée.

