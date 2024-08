Gamescom 2024 : comment regarder en direct la soirée d’ouverture et à quoi s’attendre ?

Next Tuesday, @geoffkeighley hosts @gamescom Opening Night Live:



– Call of Duty: Black Ops 6

– Monster Hunter Wilds

– MARVEL Rivals

– Dune Awakening

– Indiana Jones & the Great Circle

– Civilization VII



Live, 11a PT / 2p ET / 8p CEST at https://t.co/qjiDHsRrgU pic.twitter.com/GzdjH7qSci