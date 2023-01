X-Men, Deadpool 3 : Hugh Jackman nie avoir pris des stéroïdes pour jouer Wolverine

Wolverine fera son retour dans Deadpool 3

Hugh Jackman incarnera une énième fois Wolverine dans Deadpool 3 dont la sortie est prévue pour le 6 novembre 2024. Et comme à l’accoutumée, l’acteur va devoir pousser de la fonte pour obtenir la musculature bien dessinée inhérente à son rôle de Logan. Sur le plateau de “Who’s Talking to Chris Wallace”, l’acteur a été soumis une énième fois à une question qui taraude l’esprit des fans. Nombre d’entre eux se demandent en effet s’il a consommé des stéroïdes pour se muscler autant.

Hugh Jackman assure n’avoir pas cédé au dopage

L’acteur nie toutefois s’être dopé et précise qu’il a simplement dû cravacher à l’entraînement tout en respectant un régime alimentaire strict et riche en protéines :

“On m’avait détaillé une fois quels étaient les effets secondaires. Et j’ai rétorqué : ‘Je n’aime pas ça’. Donc non, je me suis musclé à l’ancienne. Et je vais vous dire, j’ai mangé plus de poulets… je m’excuse auprès des végétariens, des végans et de tous les poulets du monde monde. Le karma n’est clairement pas de mon côté. Si Dieu a quoique ce soit à voir avec les poulets, je risque des problèmes”.

Une réponse ferme et teintée d’humour qui a le mérite d’être claire. Toujours lors de l’émission, le comédien a précisé qu’il aurait six mois de répit à partir de mars prochain avant de tourner ses scènes de Deadpool 3. Une période qu’il consacrera à sa prise de muscles. “Je serai en famille et je m’entraînerai. Tel sera mon travail pendant six mois”, souligne l’acteur.

D’ailleurs, Hugh Jackman a déjà commencé son entraînement corsé pour Deadpool 3 comme l’attestent plusieurs photographies postées sur son compte Instagram. Pour rappel, Deadpool 3 sera réalisé par Shawn Levy. L’équipe de scénaristes (Rhett Reese, Paul Wernick, Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux-Logelin) a été secondé par Ryan Reynolds, l’interprète du rôle-titre.