Deadpool 3 : Hugh Jackman dévoile une photo de son entraînement pour incarner Wolverine

Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine © Marvel Entertainment

Comme vous le savez probablement déjà, Hugh Jackman va jouer dans Deadpool 3 aux côtés de Ryan Reynolds, en tant que Wolverine. Aujourd’hui, Hugh Jackman a publié une première photo de lui sur l’une de ses Story Instagram, où on le voit s’entraîner pour son futur rôle, avec la mention « work in progress ».

Avant cette confirmation officielle (et assez subtile) de Ryan Reynolds, le retour d’Hugh Jackman dans ce rôle avait déjà fait parler de lui plusieurs fois, ces dernières années.

Hugh Jackman s’entraîne dur pour réincarner Wolverine dans Deadpool 3

Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans une capture d’écran de l’Instagram de l’acteur, Hugh Jackman a partagé quelques photos de lui-même en train de s’entraîner. À ce stade, difficile pour tous ses fans de ne pas être enthousiasmés à l’idée qu’il revienne à l’écran.

Nous ne sommes encore qu’au début du projet, il faudra donc attendre plusieurs années avant que Deadpool 3 ne sorte enfin en salles. La production devrait toutefois démarrer dans un avenir proche, selon plusieurs rumeurs.

À lire : James Bond : Hugh Jackman a aidé Daniel Craig à surmonter sa célébrité naissante

Hugh Jackman se prépare au tournage de Deadpool 3 © Instagram, Hugh Jackman

Au moment d’écrire ces lignes, aucun détail sur l’histoire n’est encore disponible. Mais on s’attend à ce que l’intrigue du film fasse partie intégrante de l’univers cinématographique Marvel. Le fait que Logan soit admis au sein du MCU pourrait impliquer pas mal de bouleversements au sein du multivers, même s’il n’y a rien d’officiel à ce stade.

Shawn Levy dirigera Deadpool 3 à partir d’un scénario écrit par Rhett Reese et Paul Wernick. Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux ont déjà travaillé sur le scénario du film. Les fans devraient s’attendre à voir Deadpool 3 diffusé dans nos salles obscures le 6 septembre 2024. D’ailleurs, un crossover entre Deadpool et Stranger Things a aussi récemment été confirmé.