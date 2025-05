Xbox Cloud Gaming arrive sur les Smart TV LG, ce qu’il faut savoir

En téléchargeant l’application Xbox via le Store de votre télévision, à l’image d’un service comme Netflix, Disney+ ou Apple TV, vous pouvez accéder à toute l’expérience Xbox Cloud Gaming, sans avoir à posséder de console. Une manette Bluetooth suffit pour commencer à jouer.

Transformez votre Smart TV LG en console de jeu avec l’application Xbox

Les téléviseurs intelligents LG franchissent un nouveau cap en se transformant en véritables plateformes de jeu grâce à l’intégration officielle de l’application Xbox. Déjà accessible sur les Smart TV Samsung, cette application étend désormais sa portée aux téléviseurs LG, confirmant une tendance de fond : l’émancipation du jeu vidéo vis-à-vis des consoles physiques.

Les téléviseurs LG concernés par cette nouveauté sont ceux fonctionnant sous webOS 24 ou une version ultérieure. Cela inclut notamment les modèles OLED de 2022, une sélection de Smart TV de 2023 et tous les modèles plus récents. Cette mise à jour est déployée dans plus de 25 pays à travers le monde. La France fait partie des territoires concernés.

Comment transformer votre téléviseur LG en plateforme de jeu Xbox ?

Si vous disposez d’un modèle de Smart TV LG compatible, vous n’avez plus besoin de console physique pour profiter de l’expérience Xbox. Rendez vous simplement dans le Store d’applications intégré à votre TV, recherchez Xbox, puis téléchargez l’application officielle comme vous le feriez pour Netflix, Disney+ ou Apple TV.

Une fois l’application installée, il vous suffit de la lancer et de vous connecter avec votre compte Microsoft. Vous devrez également disposer d’un abonnement actif au Xbox Game Pass Ultimate, qui donne accès au catalogue Xbox Cloud Gaming. À partir de là, aucun téléchargement de jeu n’est requis. Les jeux sont exécutés à distance dans les serveurs de Microsoft et transmis en temps réel sur votre téléviseur via Internet. L’unique accessoire indispensable pour jouer est une manette Bluetooth compatible, qu’il faut connecter à votre TV. C’est le seul accessoire nécessaire pour commencer à jouer.

L’application Xbox offre un accès instantané à une large sélection de titres, y compris les nouveautés telles que Avowed et South of Midnight, ainsi que des jeux très attendus tels que Towerborne. De plus, grâce à la fonctionnalité “Diffusez en continu votre propre jeu”, les abonnés au Game Pass Ultimate peuvent également jouer à certains titres qu’ils possèdent déjà, même si ces jeux ne font pas partie du catalogue Game Pass. Au total, ce sont plusieurs centaines de jeux qui peuvent être diffusés directement sur votre écran.

Source : Journal Du Geek