Xbox : téléchargez vos jeux encore plus rapidement grâce à la nouvelle mise à jour

Vous avez l’impression que votre Xbox ne télécharge pas les jeux assez vite ? Les jeux actuels prennent de plus en plus d’espace de stockage, et il faut souvent patienter plusieurs heures avant de pouvoir y jouer. Pour remédier à ce problème et le rendre moins contraignant, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité dans la mise à jour Xbox mensuelle. Celle du mois de mars avait par exemple rendu possible d’activer ou de désactiver le FPS Boost et ainsi avoir du 60 FPS sur les Xbox Series X et S.

La Xbox One S et sa manette – Crédit : Louis-Philippe Poitras / Unsplash

Parmi toutes les nouveautés annoncées de la mise à jour du mois d’avril, l’une d’entre elles permet de suspendre un jeu qui tourne en arrière-plan afin de mettre la priorité sur le téléchargement et ainsi les accélérer. Si votre Xbox a déjà téléchargé et installé la dernière mise à jour, vous pouvez retrouver cette fonctionnalité dans la section « Mes Jeux & Applications ».

Des téléchargements plus rapides, le retour des succès sur l’application mobile et une nouvelle section du Xbox Game Pass

Microsoft a détaillé les nouvelles fonctionnalités sur le Xbox Wire. Il a précisé que : « vous saurez dorénavant lorsque le jeu tournant en arrière-plan ralentit vos téléchargements et vous pourrez suspendre celui-ci pour libérer de la bande passante et ainsi obtenir la meilleure vitesse de téléchargement possible ». C’est une très bonne nouvelle pour les joueurs qui n’ont pas une bande passante très élevée. Ils pourront désormais jouer plus rapidement.

Après le téléchargement terminé, vous pouvez reprendre votre jeu là vous étiez exactement grâce à la fonction Quick Resume. En ce qui concerne les autres nouveautés, Microsoft a annoncé le retour des Succès sur l’application mobile iOS et Android. Vous pouvez donc à nouveau consulter les classements depuis votre smartphone. Cela sera disponible pour tout le monde d’ici la fin du mois.

Enfin, le Xbox Game Pass bénéficie maintenant d’une nouvelle section qui vous informe si l’un de vos amis joue à un jeu. Vous pouvez alors soit le rejoindre facilement, soit installer le jeu si vous ne l’avez pas encore fait. D’ailleurs, le Xbox Game Pass pourrait accueillir FIFA 22 et Madden 22 dès le jour de leur sortie plus tard cette année, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

Bien entendu, toutes les nouveautés de la mise à jour d’avril sont disponibles sur les Xbox Series, mais aussi sur la Xbox One. Si vous cherchez toujours une console next-gen, il va falloir faire preuve de patience puisque le retour à la normale n’est pas prévu avant mi 2022.

Source : Trusted Reviews