Nvidia GeForce NOW : tout savoir sur le service de cloud gaming

Le cloud gaming devient de plus en plus répandu. Nvidia est l’un des acteurs principaux de ce secteur avec son service GeForce NOW. Au programme, un catalogue de jeux vidéo jouables sur une simple machine. Voici toutes les informations à connaître.

Le cloud gaming sera-t-il bientôt un standard dans l’industrie vidéoludique ? Seul l’avenir nous le dira. Nvidia est l’une des entreprises qui a massivement investi dans ce domaine avec GeForce NOW, lancé officiellement en 2020. La marque au caméléon est particulièrement bien avancé puisque son service est plus performant et stable que ses concurrents comme le Xbox Game Pass (dont le cloud gaming) ou le Playstation Plus.

Moyennant un abonnement mensuel résiliable à tout moment, il permet permet à tout le monde de lancer des jeux vidéo sur n’importe quel support et hardware. Ainsi, il n’est pas nécessaire de disposer d’une carte graphique puisque tout passe par le cloud. On vous explique en détail ce qu’est le GeForce NOW.

💰 Combien coûte Nvidia GeForce NOW ?

Actuellement, l’accès à son service de cloud gaming est décliné en trois offres :

Gratuit . Vous avez accès à la plateforme de base. Vous n’êtes pas prioritaire sur l’accès aux serveurs. Cela veut dire que vous pouvez rencontrer une latence élevée et une image pixellisée aux heures de pointe.

. Vous avez accès à la plateforme de base. Vous n’êtes pas prioritaire sur l’accès aux serveurs. Cela veut dire que vous pouvez rencontrer une latence élevée et une image pixellisée aux heures de pointe. Prioritaire à 10,99 € / mois ou 54,99 € / 6 mois . Il s’agit de l’offre intermédiaire qui offre un accès privilégiée aux serveurs. Vous pouvez jouer en 1080p (Full HD) jusqu’à 60 FPS en Ray Tracing. La session dure six heures.

. Il s’agit de l’offre intermédiaire qui offre un accès privilégiée aux serveurs. Vous pouvez jouer en 1080p (Full HD) jusqu’à 60 FPS en Ray Tracing. La session dure six heures. Ultime à 21,99 € / mois ou 109 € / 6 mois. Il s’agit de l’offre la plus onéreuse mais aussi la plus performante. Vous avez accès à des serveurs spéciaux équipés de RTX 4080 et pouvez jouer jusqu’en 4K à 120 FPS avec le Ray Tracing. La session de jeu dure huit heures.

À noter que pour toutes les offres, il suffit simplement de relancer le service afin de rempiler pour le même nombre d’heures correspondant à votre abonnement. Le Nvidia GeForce Now peut être lié avec Steam, Gog, Epic Games, Origin, Uplay et Battle.net afin de jouer à vos jeux que vous avez déjà payé.

🛜 Quelle connexion pour GeForce NOW ?

Il est recommandé d’être raccordé à la fibre afin de bénéficier d’une expérience optimale. Sur le site officiel de Nvidia, l’entreprise conseille une connexion minimale de 15 Mbit/s afin d’afficher les jeux en 720p et 60 FPS.

1080p à 60 FPS. Au moins 25 Mbit/s

Au moins 25 Mbit/s 1080p à 240 FPS. Au moins 35 Mbit/s

Au moins 35 Mbit/s Quad HD à 120 FPS . Au moins 35 Mbit/s

. Au moins 35 Mbit/s 4K à 120 FPS. Au moins 45 Mbit/s

Le service recommande également l’utilisation d’un câble ethernet ou un routeur sans fil à 5 GHz afin d’avoir la connexion la plus stable possible.

🧐 Quel abonnement GeForce Now choisir ?

Il faut avant tout vérifier votre équipement. Testez d’abord votre connexion internet via une application pour savoir si vous pourrez jouer dans de bonnes conditions. Speedtest d’Ookla le fait très bien. Ensuite, regardez la résolution maximale de votre écran. S’il s’agit d’un 1080p 60 Hz, il est tout bonnement inutile de prendre la version Ultime. Si vous comptez changer d’écran et passer sur un 1080p 240 Hz, 1440p 144 Hz ou 4K 120 Hz, alors il peut être judicieux de prendre l’abonnement le plus complet.

Il faut aussi savoir si vous comptez jouer sur votre tablette ou sur une TV, et vérifier la résolution et le nombre maximal d’images par seconde de ces appareils. Une tablette d’entrée de gamme va rarement au-dessus des 60 fps en plus de se contenter d’une résolution très classique. Enfin, en fonction des résultats du test de connexion, vérifiez si votre jeu pourra pleinement exploiter les capacités de votre écran.

Une fois que vous avez créé un compte Nvidia, vous avez d’office l’abonnement de base au cloud gaming. Rassurez vous, aucun frais ne vous sera facturé puisque celui-ci est gratuit. Dans le cas où vous avez souscrit à une des offres payantes, les arrêter est extrêmement facile. Il vous suffit simplement de cliquer sur l’abonnement gratuit pour le stopper.

😇 Quels sont les avantages du GeForce Now ?

Pour jouer convenablement aux jeux vidéo sur ordinateur, il vous faut logiquement des composants taillés pour. Une carte graphique est nécessaire, de même qu’un processeur assez puissant pour pouvoir épauler correctement votre GPU. 16 Go de RAM est le grand minimum aujourd’hui pour pouvoir lancer tous les softs et un SSD est devenu quasiment obligatoire pour remplacer les vieillissants HDD. Bref, tout cela coûte de l’argent, et si vous voulez jouer à des AAA avec les paramètres graphiques réglés sur ultra, il vous faut une configuration haut de gamme coûteuse.

Est alors arrivé le cloud gaming avec notamment Nvidia qui a lancé son propre service. Il se passe complètement de votre hardware puisque tout passe sur le réseau internet. Autrement dit, vous pouvez jouer sur n’importe quel appareil, même s’il est dénué de carte graphique. En prenant l’abonnement le plus haut de gamme, vous pouvez même pousser les graphismes au maximum. Tout va se jouer sur la qualité de votre connexion. Dans le cas où vous êtes encore en ADSL, vous pouvez tout de suite oublier le service. Si vous êtes fibré, veillez à vous référer aux vitesses recommandées ci-dessus en fonction de votre nombre de FPS cible et de la résolution de votre écran.

L’un des gros points forts est de pouvoir jouer à vos titres préférés sur n’importe quel appareil. Voici les systèmes d’exploitation compatibles :

Chrome OS

Windows

Mac OS

iOS

Android

🕹️ Quels sont les jeux disponibles sur GeForce Now ?

Pour rappel, le GeForce Now n’est pas une boutique de jeux vidéo. Il faut donc lier votre compte avec les plateformes sur lesquelles vous avez acquis votre soft. Il est possible d’accéder à son catalogue Steam, Gog, Ubisoft Connect, Origin et EA App. C’est près de 1500 titres qui sont jouables sur la plateforme de cloud gaming. Voici une liste non exhaustive de titres compatibles GeForce Now :

Forza Horizon 5

Forza Motorsport 8

Cyberpunk 2077

Far Cry 5

Baldur’s Gate 3

Battlefield 2042

Battlefield V

Avatar : Frontiers of Pandora

Metro Exodus

Crysis Remastered

Guardians of The Galaxy

The Witcher III : Wild Hunt

Shadow of The Tomb Raider

Sur les ordinateurs équipés du système d’exploitation de Microsoft, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Nvidia. Il vous faut alors vous rendre dans la section Cloud Gaming GeForce Now. Il faudra télécharger l’application afin d’avoir accès au catalogue de jeux compatibles cloud gaming. Enfin, rendez-vous sur le soft que vous souhaitez lancer directement sur l’application. Il faudra vous connecter à votre compte steam, Gog ou Epic Games avant de lancer le jeu.

Sachez qu’il n’est pas nécessaire de le racheter une seconde fois pour y jouer. Il vous faut Windows 7 64 bits minimum pour pouvoir lancer le service. La procédure est exactement la même sur les ordinateurs de la marque à la pomme, tant que vous disposez de la version 10.11 minimum de MacOS.

Sur les Chromebook, donc propulsés par ChromeOS, l’utilisation est similaire. Néanmoins, tout se fait directement sur le web à l’adresse suivante : play.geforcenow.com. D’ailleurs, sur Windows et Mac, vous pouvez également procéder de cette manière si vous voulez éviter de télécharger l’application.

Le cloud gaming de la marque au caméléon est aussi disponible sur les appareils mobiles. Que vous soyez sur iPhone, iPad ou un smartphone android, il peut se transformer en un véritable PC gamer de poche. Toutefois, le service n’est pas accessible de la même façon. Comme vous le savez, Apple est très sévère en ce qui concerne les jeux installés dans sa boutique d’applications. Le géant américain ne veut pas que les services de cloud gaming y soient installés car il ne peut pas les vérifier conformément à ses conditions d’utilisation. Il faut donc obligatoirement passer par Safari et vous rendre sur play.geforcenow.com. iOS 14.3 minimum est requis. C’est exactement pareil sur iPad. Vous pouvez tout de même y ajouter une icone en guise d’application afin d’y accéder rapidement.

En ce qui concerne Android, le Play Store est doté de l’application NVIDIA GeForce Now. Il vous suffit simplement de l’ouvrir et de vous connecter avec vos identifiants afin d’accéder au catalogue complet. Le service requiert Android 5 minimum et 1 Go de RAM. Sur les appareils à haut taux de rafraichissement, il vous sera même possible d’y jouer à 120 FPS si vous avez souscrit à l’offre Ultime. L’utilisation d’une manette est quasiment obligatoire, soit en USB ou en Bluetooth. L’écrasante majorité des titres ne peuvent pas être joués avec le tactile de l’écran.

Il est désormais possible de jouer aux jeux vidéo via GeForce Now sur votre téléviseur tournant sous Android TV. Néanmoins, l’acquisition d’un boitier NVIDIA Shield TV ou Shield TV Pro est nécessaire afin de lancer le service. La version Pro promet de jouer en 4K grâce à la technologie d’upscaling embarquée. Mais l’application est nativement installée sur les TV LG sorties depuis 2020 et Samsung depuis 2021.

Le clavier et la souris ne sont pas supportés sur les téléviseurs. Il faudra donc obligatoirement jouer avec une manette compatible. Voici les modèles acceptés par l’application :

NVIDIA SHIELD connectée en Bluetooth

Microsoft Xbox Bluetooth ou USB

Microsoft Xbox 360 sans fil connectée avec adaptateur USB ou en USB

Sony DualSense connectée en Bluetooth ou USB

Sony DualShock 4 connectée en Bluetooth ou USB

Logitech F310 et F710

D’autres modèles peuvent être compatibles mais risquent de demander des mises à jour logicielles supplémentaires ou d’offrir une expérience gaming instable. Le jeu en streaming sur TV est pour l’instant limité à la 4K 60 FPS. Même si vous disposez de l’abonnement ultime, il n’est pour l’heure pas possible de jouer à 120 images par seconde sur votre téléviseur. Sans boîtier NVIDIA Shield, le jeu sur Android TV est limité à de la 1080p à 60 images par seconde, quelle que soit l’offre.

🎮 Quelles sont les technologies compatibles avec GeForce Now ?

Avec l’abonnement Ultime, votre jeu tourne sur des serveurs équipés de RTX 4080. Vous aurez donc accès à toutes les technologies comme si vous disposez de la carte graphique en physique. Cela comprend la Super Résolution DLSS (deep learning super sampling), que vous pourrez paramétrer selon quatre niveaux :

Qualité

Equilibré

Performance

Ultra Performance

Pour rappel, le DLSS est une technologie d’upscaling qui prend une image de résolution inférieure à votre écran avant d’appliquer une mise à l’échelle. Elle est très utilisée afin de gagner en performances et est devenue essentielle afin de prolonger la durée de vie des cartes graphiques. Au fil des années, la technologie s’est considérablement améliorée.

En effet, grâce au traitement, certains titres vidéoludique sont même plus jolis avec le DLSS Qualité qu’en résolution native. Le DLAA (deep learning anti-aliasing) est aussi de la partie. Celle-ci ne comporte aucun upscaling mais est simplement un traitement anti-aliasing qui permet de lisser les textures. Le générateur d’images DLSS (ou Frame Generation) peut aussi être activé. Celui-ci permet d’augmenter artificiellement le nombre d’images par seconde, au prix d’un input lag malheureusement perceptible sur certains softs.

Enfin, le Ray-Tracing, considérablement mis en avant par la marque au caméléon, est activable dans les paramètres des jeux vidéo compatibles.

