Xbox : le nom « Karen » à l’origine de nombreux mèmes a été censuré sur la plateforme

Le nom « Karen » a été ajouté à la liste des mots censurés sur Xbox. Ce nom est à l’origine de nombreux mèmes, blagues et GIFs outre-Atlantique. Microsoft, qui n’était pas courant, a levé la censure et les joueurs peuvent l’utiliser à nouveau.

Manette Xbox One S en arrière-plan – Crédit : Kamil S / Unsplash / Galaxie Media / Auriane Polge

La semaine dernière, des joueurs Xbox ont remarqué qu’ils ne pouvaient pas utiliser le nom Karen pour créer un Gamertag ou nommer leur personnage sur certains jeux. En effet, selon le journaliste Wesley Yin-Poole d’Eurogamer, il jouait à Wasteland 3 et a décidé de jeter un coup d’œil au subreddit du jeu. Il s’est alors aperçu que plusieurs joueurs se plaignaient de ne pas pouvoir appeler leur personnage Karen sur Xbox.

Wesley Yin-Poole a vérifié sur PC et PS4, aucun problème de leur côté. De plus, le directeur Brian Fargo de Wasteland 3 a expliqué que « la console gère ses propres filtres pour la saisie des noms, donc nous n’avons aucun contrôle à ce niveau ». La censure venait uniquement de Xbox et donc de Microsoft qui s’apprête à sortir la Xbox Series X le 10 novembre.

Microsoft n’était pas au courant

Un utilisateur Reddit a également partagé qu’il ne pouvait pas choisir le nom Karen sur Call of Duty : Modern Warfare pour cause de « profanité ». Wesley Yin-Poole a alors demandé des explications à Microsoft. Il s’est avéré qu’il ne savait pas pourquoi le nom a été censuré. En même temps, le constructeur américain a eu une semaine chargée avec l’annonce de la Xbox Series S à 299 $, ce qui pourrait expliquer qu’il ne s’en soit pas aperçu. L’annonce avait d’ailleurs créée une confusion sur Twitter où les internautes mélangeaient son nom avec la console actuelle qui est la Xbox One S.

Bien entendu, la censure a été levée immédiatement et les joueurs sont à nouveau libres d’appeler leurs personnages Karen sur la plateforme ou de choisir ce nom pour leur profile. Microsoft ne peut pas bannir un véritable prénom certainement porté par des utilisatrices de la console. Nous ne savons toujours pas qui a pris cette décision stupide et nous ne le saurons probablement jamais.

Qui est Karen ?

Si vous n’avez pas encore entendu parler de Karen ou aperçu un mème sur le sujet, il s’agit tout simplement d’un terme péjoratif utilisé majoritairement aux États-Unis. Le stéréotype Karen représente une femme blanche aux cheveux blonds d’âge moyen. Elle est mère de famille, mais surtout raciste, agressive et généralement irrationnelle. C’est celle qui demande à parler au manager du magasin lorsqu’elle s’énerve auprès des vendeurs ou caissiers. Elle n’hésite pas non plus à appeler la police.

Depuis la pandémie de Covid-19, Karen représente aussi celle qui refuse de porter un masque dans les magasins alors que c’est obligatoire et qui s’obstine à ne pas respecter le confinement. Véritable phénomène sur les réseaux sociaux et les forums, une multitude de mèmes, blagues et GIFs mettant en scène une Karen y sont régulièrement postés.

Source : Screen Rant