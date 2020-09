Xbox : les internautes confondent les noms des consoles next-gen sur Twitter

Microsoft et les noms de ses consoles, cela fait deux. Les tendances Twitter en ont été une fois de plus la preuve. La Xbox One X qui est la génération actuelle était effectivement en tendance au lieu de la Xbox Series X qui est la next-gen.

Xbox Series S et Xbox Series X – Crédit : Microsoft

Depuis le lancement de la toute première Xbox en 2001, Microsoft s’est forgé au fil des années la réputation de nommer ses consoles d’une manière qui prête à les confondre facilement. Initialement sortie en 2005, la Xbox 360 a par exemple été déclinée en Xbox 360 Slim et Xbox 360 E, ce qui n’indiquait pas clairement les différences majeures entre les versions. Cette mauvaise habitude a continué avec la génération actuelle de consoles qui est la Xbox One, la Xbox One S, la Xbox One X et même la Xbox One S All-Digital Edition. D’ailleurs, Microsoft a récemment arrêté la production de ces consoles, à l’exception de la Xbox One S.

Xbox One X ou Xbox Series X ? Il faut savoir faire la différence

Les deux consoles next-gen qui s’apprêtent à sortir le 10 novembre prochain n’améliorent pas la confusion générale, loin de là. Le nom de la Xbox Series X est similaire à celui de la Xbox One X tout comme celui de la Xbox Series S peut être facilement confondu avec le nom de la Xbox One S. Cela fait beaucoup de « Xbox », mais vous comprenez ainsi mieux d’où provient le mélange entre les noms.

L’analyse de l’industrie des jeux vidéo, Daniel Ahmad, a partagé sur Twitter une capture d’écran des tendances Twitter du 8 septembre. Comme vous pouvez le voir, « One X » et « xbox one S » sont en tendance. En effet, Microsoft annonçait au même moment la version low cost de sa console next-gen, la Xbox Series S qui coûte 299 $. Les consoles du constructeur américain étaient donc au centre des conversations et débats sur Twitter, mais de nombreux internautes n’utilisaient pas le nom correct.

uhhhhhh, should someone tell them? pic.twitter.com/5APRm9mTw1 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 8, 2020

Depuis, Twitter a corrigé les tendances pour ne pas aggraver le problème. Espérons que les noms des consoles soient rapidement assimilés afin d’éviter des situations amusantes pendant les fêtes de fin d’année où la Xbox One S sera offerte au lieu de la Xbox Series S.

Source : ScreenRant