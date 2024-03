Xbox portable : elle arrive, Microsoft est prêt à défier Nintendo sur son terrain de jeu

Le marché des consoles portables est en pleine expansion, et Microsoft ne compte pas rester sur le banc de touche. Selon des sources crédibles, la firme de Redmond serait en train de développer une Xbox portable capable de faire tourner des jeux nativement, sans dépendre du cloud gaming.

Xbox portable (concept) © DR

Selon des informations issues du podcast Xbox Two, Microsoft pourrait se lancer prochainement sur le marché des consoles portables. Jez Corden, figure respectée du journalisme vidéoludique, a en effet évoqué le développement de prototypes de machines capables d’exécuter nativement des jeux Xbox, sans dépendre du cloud gaming.

Préparez-vous à jouer partout : une Xbox portable en approche ?

Ces révélations viennent dissiper les rumeurs persistants autour d’une potentielle console Xbox exclusivement basée sur le streaming de jeux.

M. Corden précise qu’il s’agirait d’une machine embarquant la puissance nécessaire pour faire tourner des titres Xbox directement, rejoignant ainsi les propos énigmatiques tenus par Sarah Bond, présidente d’Xbox, lors du podcast officiel de la marque. De son côté, Phil Spencer, responsable d’Xbox, avait quant à lui évoqué plus tôt cette année une prochaine génération de consoles unique et surpuissante.

L’arrivée d’une Xbox portable ne serait pas surprenante. Le succès phénoménal de la Nintendo Switch (plus de 100 millions d’unités vendues) et la multiplication des concurrents sur ce segment (Steam Deck, ROG Ally, PlayStation Portal) témoignent de l’engouement croissant pour le jeu nomade. Face à la stagnation des ventes de consoles classiques, se lancer sur ce marché florissant pourrait constituer une stratégie judicieuse pour Microsoft.

Vers une console hybride à la Nintendo Switch ?

Si la date de sortie et le design de cette potentielle Xbox portable demeurent flous, des rumeurs évoquent une machine hybride similaire à la Switch de Nintendo, pouvant se connecter à un téléviseur pour une expérience de jeu plus traditionnelle. Une chose est sûre : l’arrivée d’une Xbox portable redistribuerait les cartes du marché vidéoludique et offrirait aux joueurs un panel enrichi pour profiter de leurs titres favoris où qu’ils soient.