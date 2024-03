La Xbox portable dévoile ses possibles fonctionnalités, elle s’inspire d’une excellente console

Phil Spencer, dirigeant de Microsoft Gaming, a partagé ses envies pour la future console Xbox portable. L’homme souhaite qu’elle s’inspire du Lenovo Legion Go mais avec l’écosystème et l’expérience utilisateur Xbox.

Xbox portable (concept) © DR

Phil Spencer, dirigeant de Microsoft Gaming, partage ses envies pour une Xbox portable

Il souhaite qu’elle s’inspire de l’expérience délivrée par le Lenovo Legion Go mais avec l’écosystème Xbox

L’homme parle notamment des sauvegardes croisées, de la partie sociale et de l’interface Xbox

Sur le marché du gaming, Nintendo est le leader historique des consoles portables. Place confirmée cette génération avec sa Switch, une machine hybride que l’on ne présente plus. Alors que Sony est revenu sur le secteur avec son PlayStation Portal qui mise sur le Remote Play, ce qui n’est pas une console portable à proprement parler, Microsoft réfléchit à sa Xbox portable. Phil Spencer, dirigeant de Microsoft Gaming, partage ses envies pour la machine.

Une console inspirée de l’expérience du Lenovo Legion Go

En interview pour Polygon lors de la Game Developers Conference 2024 (GDC), Phil Spencer a parlé de ses envies à propos d’une future Xbox portable. Selon lui, une telle machine doit s’inspirer des fonctionnalités de modèles existants comme le Lenovo Legion Go et le Steam Deck.

Alors que Phil Spencer est venu à la GDC avec son propre Lenovo Legion Go, l’homme partage qu’il souhaite que cette console portable “ressemble à une Xbox” et qu’il possède une liste de “tout ce qui fait qu’elle ne ressemble pas à une Xbox”. Comme exemple, le dirigeant de Microsoft Gaming explique que l’absence de sauvegardes croisées l’empêche de reprendre sa partie de Fallout 76.

Phil Spencer souhaite donc “pouvoir démarrer l’application Xbox en plein écran dans un format compact. Que toute mon expérience sociale soit là. Je veux que ça ressemble à l’interface de ma Xbox quand j’allume ma télévision”. Vous l’aurez compris : la future machine portable doit ressembler à un Lenovo Legion Go mais avec l’écosystème Xbox, dont les sauvegardes croisées et la partie sociale.

L’homme fort de la marque Xbox félicite également ses pairs –Valve, Lenovo et Asus – pour la qualité de leurs consoles portables. Il semblerait donc que la rivale de Microsoft Gaming ait inspiré l’homme et la future trajectoire de la marque.

Xbox mise plus que jamais sur son écosystème

Il n’y a rien d’étonnant à ce que Phil Spencer parle principalement de l’écosystème Xbox embarqué dans une console portable. L’homme a largement confirmé qu’il s’agit de la meilleure arme de Microsoft Gaming. La firme de Redmond a comme but que le Xbox Game Pass et le cloud gaming soient accessibles sur tous les écrans, le plus possible.

Il y a bien longtemps que Xbox sait qu’il a perdu contre Sony sur la partie hardware. Du moins, la marque reste à la traîne face au mastodonte PlayStation. Une console Xbox doté de l’écosystème Xbox serait un énorme argument face à son concurrent nippon.