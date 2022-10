Xbox Series S : près de la moitié des acheteurs sont nouveaux dans l’écosystème

Microsoft a publié les résultats financiers de Xbox pour le premier trimestre fiscal qui s’est terminé le 30 septembre 2022. Il en a aussi profité pour partager quelques statistiques sur les consoles Xbox, y compris une révélation surprenante sur la Xbox Series S. La petite sœur entièrement numérique de la Xbox Series X attire les joueurs qui n’avaient pas encore utilisé de Xbox. En effet, près de la moitié des acheteurs de la Xbox Series S sont nouveaux dans l’écosystème.

Xbox Series S © Kamil S / Unsplash

Pour la deuxième année consécutive, Xbox a enregistré ses meilleurs revenus trimestriels pendant la même période. Les ventes de consoles Xbox ont effectivement augmenté de 13 % entre juillet et septembre. À la même période l’année dernière, les ventes avaient augmenté de 166 % par rapport à 2020. Concrètement, cela signifie que Microsoft a vendu beaucoup de Xbox Series après sa sortie et qu’il en vend encore plus actuellement.

Les problèmes d’approvisionnement de la Xbox Series se relâchent

À quoi peut être dû l’augmentation des ventes de la Xbox Series entre juillet et septembre ? Il n’y a pas eu de grosses sorties de jeux comme Starfield et ses 250 000 lignes de dialogues attendu pour 2023 en exclusivité sur Xbox et PC. Alors, on peut en déduire que la hausse des ventes des consoles Xbox est due au relâchement des problèmes d’approvisionnement et à une meilleure gestion des stocks.

Quant à la Xbox Series S, Satya Nadella a révélé que : « alors que nous nous approchons des fêtes de fin d’année, nous offrons la meilleure valeur en matière de jeux avec le Game Pass et la Xbox Series S. Près de la moitié des acheteurs de la Series S sont nouveaux dans notre écosystème ». La Xbox Series S attire donc plus facilement les nouveaux joueurs que la Xbox Series X. Son prix à 299,99 € est sans aucun doute un excellent argument pour les joueurs encore hésitants à franchir le pas.

Le PDG de Microsoft a également déclaré que : « les abonnements PC Game Pass ont augmenté de 159 % d’une année sur l’autre, et avec le cloud gaming, nous transformons la façon dont les jeux sont distribués, joués et visualisés ». Il a aussi révélé que 20 millions de joueurs ont utilisé le cloud gaming de Xbox jusqu’à présent.

Source : VGC