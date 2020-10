Xbox Series X : l’avenir de la 8K s’annonce incertain pour les jeux vidéo, d’après Phil Spencer

Boîte de la Xbox Series X – Crédit : Microsoft

L’arrivée de la Xbox Series X le mois prochain marquera une étape importante dans le monde des consoles de jeux vidéo. Comme l’avait déjà prévenu Phil Spencer qui est le responsable de la branche Xbox, il y aura un véritable bond technologique entre la Xbox One et la Xbox Series X. À l’occasion d’une interview avec Wired, Phil Spencer est revenu, entre autres, sur la 8K.

« La 8K est une technologie ambitieuse »

La Xbox Series X et la PlayStation 5 sont toutes deux compatibles avec les télévisions en 8K. Seule la Xbox Series S ne l’est pas car Microsoft a dû faire des compromis pour la proposer à un prix plus abordable. Néanmoins, les télévisions en 8K sont encore très rares chez les consommateurs, et elles sont surtout très onéreuses par rapport aux télévisions en 4K.

Pour Phil Spencer, l’avenir de la 8K est encore très incertain. Il a déclaré à Wired que : « Je pense que la 8K est une technologie ambitieuse. Les capacités des appareils en termes d’affichage ne sont pas encore au niveau. Je pense qu’il faudra attendre des années avant que la 8K ne devienne (si elle le devient) un standard dans les jeux vidéo ». De plus, Liz Hamren qui est responsable du game engineering chez Xbox a précisé que les télévisions en 4K ne sont pas aussi populaires chez les consommateurs que les studios AAA pourraient le penser.

Dans cette continuité, Phil Spencer a bien insisté sur le fait que les joueurs pourront jouer à 120 FPS sur les Xbox Series X et S. C’est le double de ce qui est disponible sur la génération actuelle de consoles. Par exemple, Ubisoft a récemment confirmé que Rainbow Six Siege sera jouable à 120 FPS sur les deux consoles, en 4K sur la Xbox Series X et en 1440p sur la Xbox Series S. Pour le moment, les priorités de Microsoft pour sa console next-gen sont l’expérience des joueurs, la fréquence d’images par seconde et la puissance du CPU.

