Xbox Series X : personne n’a compris ce que sera sa véritable puissance d’après Phil Spencer

Selon Phil Spencer, les joueurs ne réalisent pas encore l’ampleur de la différence entre la puissance de la Xbox One et celle de la nouvelle génération de console de salon. La Xbox Series X est un véritable bond technologique par rapport à sa grande sœur.

La Xbox Series X et la PlayStation 5 sont prêtes à révolutionner l’industrie des consoles de salon. La console next-gen de Microsoft ne cesse d’impressionner la communauté que ce soit par son riche éventail de jeux, ses excellentes spécifications techniques et même sa rétrocompatibilité. Sur le papier, la Xbox Series X offre d’ailleurs des performances supérieures à celles de la PS5, même si cela ne lui assure en rien un plus fort succès. Le responsable de la branche Xbox, Phil Spencer, a été invité à un podcast de Reggie Fils-Aimé qui est l’ancien directeur de Nintendo of America afin de discuter de la Xbox Series X.

L’expérience de jeu ne peut pas être correctement démontrée en vidéo

Phil Spencer a lui-même admis qu’il éprouve des difficultés à démontrer au public le saut technologique que représente la nouvelle console. Habituellement, les constructeurs de consoles n’ont aucun problème à présenter leurs nouveaux produits dans les salons de jeux vidéo ou lors d’évènements médiatiques. Comme vous le savez tous, la pandémie de coronavirus est responsable de l’annulation de la totalité des rassemblements et évènements cette année. Microsoft ne peut donc pas présenter la Xbox Series X comme il l’aurait souhaité.

La console next-gen ne révolutionne pas que les graphismes, mais l’expérience générale du joueur. Ce n’est donc pas quelque chose de facile à montrer en vidéo. Comme Phil Spencer a déclaré pendant le podcast, « l’une des choses dont j’ai publiquement parlé, mais qui est difficile à expliquer est la sensation ressentie lorsqu’on joue sur une console où les fréquences d’images sont plus élevées et plus stables. Démontrer cette fluidité par vidéo est tout simplement impossible. Comment montreriez-vous quelque chose qui se ressent ? ».

Les jeux next-gen sont en effet principalement caractérisés par le ressenti qu’ils fourniront grâce aux FPS plus élevés et plus stables. Bon, à part pour Assassin’s Creed Valhalla qui ne tournera qu’à 30 FPS. La console est cependant tout à fait capable de proposer du 120 FPS. La décision ultime revient néanmoins toujours aux développeurs. Ils déterminent le meilleur compromis entre la fréquence d’images et la qualité des graphismes qu’ils peuvent se permettent d’offrir.

Enfin, Phil Spencer a profité de l’occasion pour affirmer que le lancement de la Xbox Series X sera mondial. Il se déroulera comme prévu en fin d’année. Le prochain évènement important à ne surtout pas rater est l’Inside Xbox du mois de juillet. Vous y découvrirez tous les jeux issus des studios Microsoft, y compris Halo Infinite.

