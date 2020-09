Xbox Series X : les consommateurs se trompent et achètent des Xbox One X

Il fallait s’y attendre. L’ouverture des précommandes des Xbox Series X et S hier matin ne s’est pas passée comme prévu pour tout le monde. Certains consommateurs se sont trompés et ont commandé une Xbox One X à la place de la console next-gen.

Les précommandes des Xbox Series X et S qui seront disponibles le 10 novembre prochain à 499,99 € et 299,99 € respectivement se sont ouvertes hier, le 22 septembre à 9h du matin, heure française. Ce qui devait arriver arriva. Comme l’ont rapporté nos confrères de Polygon, les ventes de la Xbox One X ont connu une hausse de 747 % sur Amazon US. Nous vous l’accordons, certains consommateurs ont sûrement fait exprès d’acheter une Xbox One X ou S après avoir décidé de ne pas partir sur la next-gen pour le moment. D’ailleurs, voici nos conseils si vous ne savez toujours pas quoi choisir entre une PS4 Pro ou une PS5.

La Xbox One se vendra-t-elle mieux que la Xbox Series au lancement de cette dernière ?

Parmi ceux qui ont contribué aux excellentes ventes de la Xbox One hier, certains utilisateurs étaient certainement tellement impatients de précommander la nouvelle console de Microsoft qu’ils ont trop vite cliqué sur « Ajouter au panier » et passé la commande avant même de vérifier le nom exact. De plus en plus de témoignages envahissent déjà les réseaux sociaux. Un utilisateur Twitter a même partagé le message d’un joueur Xbox sur Facebook se moquant de ceux qui ne peuvent pas s’offrir la Xbox Series en montrant une capture d’écran de la confirmation de sa commande… d’une Xbox One S.

Avant même le début des précommandes, juste après l’annonce de la Xbox Series S, les joueurs confondaient déjà les noms des consoles sur Twitter. Encore pire, Microsoft lui-même s’est trompé. Tom Warren de The Verge a partagé sur Twitter la description du constructeur au sujet d’un jeu : « Destiny 2 : Beyond Light est disponible dès maintenant en précommande et arrivera sur la Xbox One Series X ». Décidément, la confusion est générale.

D’ici quelques jours, des joueurs vont découvrir avec excitation une console Xbox dans leur boîte aux lettres. Ils vont alors penser être chanceux de recevoir la Xbox Series X ou S avant tout le monde. Pour éviter cette fausse joie, il serait peut-être judicieux de vérifier l’e-mail de confirmation de commande si vous avez vous aussi acheté une Xbox hier matin.

