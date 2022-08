Xiaomi 12T Pro : la fiche technique du smartphone se précise avant son lancement en France

Xiaomi s’apprête à lancer deux nouveaux smartphones à la rentrée en France, les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. Ce dernier sera un des premiers à utiliser un capteur photo de 200 MP, et on en sait désormais plus à son sujet.

Alors que le Xiaomi 12T Pro avait déjà été repéré sur la base de données de Xiaomi sous le numéro de modèle 22081212UG (Global), il semblerait que le smartphone ne soit finalement qu’une version modifiée du récent Redmi K50 Ultra Extreme Edition, présenté jeudi dernier en Chine, puisque celui-ci porte le numéro de modèle 22081212C (Chine) et le même nom de code « diting ».

Redmi K50 Ultra Extreme Edition – Crédit : Xiaomi

Comme le confirme le développeur Kacper Skrzypek sur Twitter, le prochain Xiaomi 12T Pro devrait finalement n’être qu’un Redmi K50 Ultra Extreme Edition, et on connait déjà la fiche technique de cet appareil. On sait que le smartphone est propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, ce qui lui permettra d’être beaucoup plus puissant que le Xiaomi 12 Pro que nous avions pu tester. Cependant, le smartphone sera surtout beaucoup plus autonome, puisque la puce est bien plus efficace énergétiquement grâce au procédé de gravure plus avancé de TSMC.

Le smartphone est équipé d’un écran plat AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces assez particulier, celui-ci proposant une définition inhabituelle de 1,5K (1220 x 2712 pixels). On retrouve également une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 120 W, mais la recharge rapide sans fil ne sera pas de la partie.

Le Xiaomi 12T Pro utilisera un capteur photo de 200 MP

Contrairement au Redmi K50 Ultra Extreme Edition qui utilise un capteur photo principal Samsung HM6 de 108 MP, le Xiaomi 12T Pro va lui bénéficier d’un capteur photo de 200 MP. Comme le dévoilent les informations relatives aux composants du smartphone chinois, Xiaomi a déjà tenté d’utiliser un capteur Samsung S5KHP1 de 200 MP dans l’appareil. Il s’agit du premier capteur de 200 MP que Samsung a lancé l’année dernière, et qui a déjà été utilisé dans le Motorola X30 Pro chinois.

Des sources anonymes ont déjà été en mesure de nous montrer à quoi allait ressembler le Xiaomi 12T Pro avant son lancement, et le smartphone va bien miser sur une caméra de 200 mégapixels, contrairement à sa version chinoise. Il pourrait s’agir de l’unique différence entre les deux appareils. Ce capteur serait accompagné par une caméra ultra grand-angle de 8 MP ainsi que d’un capteur macro de 2 MP.

Source : Weibo