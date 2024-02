Xiaomi 14 : leur date de sortie en Europe se précise, c’est pas trop tôt

Vous êtes fan de Xiaomi et de photographie ? Vous allez être ravis. La marque chinoise va bientôt lancer ses Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro en Europe, des smartphones qui promettent des performances de haut vol et des innovations technologiques. Voici ce qu’il faut savoir.

Xiaomi 14

Xiaomi, le géant chinois de la téléphonie mobile, s’apprête à dévoiler ses nouveaux fleurons, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, au public européen. Ces smartphones, qui ont déjà fait sensation en Chine, promettent des performances de haut vol et des innovations technologiques.

La conférence de lancement aura lieu le 25 février 2024, à la veille du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, le plus grand salon dédié au secteur mobile. Xiaomi a annoncé l’événement sur son compte X, en affichant le slogan « Lens to legend » (De la lentille à la légende), laissant présager une qualité photo exceptionnelle.

Something grand is coming on February 25th, 2024!



Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/18FhTUA8jQ — Xiaomi (@Xiaomi) February 6, 2024

Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sont équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 3, le plus puissant du marché, qui leur confère une grande fluidité. Ils disposent également d’écrans OLED LTPO, capables d’adapter leur taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz en fonction du contenu affiché, pour optimiser la batterie et l’expérience visuelle.

Le point fort de ces smartphones réside dans leur appareil photo principal, doté d’un capteur de 50 mégapixels. Le Xiaomi 14 Pro se distingue par son ouverture variable, qui lui permet de s’adapter à la luminosité ambiante et de capturer des images plus nettes et plus détaillées. Les deux modèles bénéficient également d’un zoom optique x10 et d’un mode nuit amélioré.

Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro devraient être disponibles en Europe dans les semaines qui suivent la conférence, à des prix compétitifs. Toutefois, une rumeur persistante suggère que le Xiaomi 14 Pro ne serait pas commercialisé en France, ce qui serait une déception pour les amateurs de photographie. Xiaomi n’a pas encore confirmé ni infirmé cette information, mais devrait lever le voile sur ses plans lors de la présentation officielle.

Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sont donc des smartphones très attendus, qui pourraient faire de l’ombre aux concurrents de Xiaomi (notamment Samsung, Apple ou Huawei). Ils incarnent la volonté de Xiaomi de se positionner comme un leader mondial de l’innovation et de la qualité dans le domaine du mobile.