Xiaomi : le chargeur sans fil 80W remplit une batterie de 4000mAh en 19 minutes

Xiaomi vient d’annoncer la technologie de recharge rapide la plus rapide du marché. Elle permet de recharger une batterie de 4000 mAh avec un chargeur sans fil de 80W en seulement 19 minutes.

Grâce à une telle vitesse, Xiaomi espère pouvoir, à terme, retirer le port USB-C de ses futurs téléphones et ne proposer que la recharge sans fil. Cependant, le fabricant chinois est conscient qu’il doit attendre que les consommateurs soient prêts à se passer d’un câble.

Charge sans fil 80W – Crédit : Xiaomi

La technologie a été présentée en action sur un Mi 10 Pro modifié, rechargeant jusqu’à 10 % en une minute, 50 % en 8 minutes et 100 % en seulement 19 minutes environ. Il est intéressant de noter qu’il ne semble pas y avoir de ralentissement significatif vers la fin. Le fabricant chinois avait également utilisé un Mi 10 modifié pour présenter la technologie Ultra WideBand pour contrôler les appareils connectés plus facilement. Xiaomi avait aussi dévoilé un Mi 10 avec une caméra cachée sous l’écran, mais également un Mi 10 Ultra qui permettait de piloter une voiture à des milliers de kilomètres grâce à la 5G.

Selon Zeng Xuezhong, ce chargeur est doté d’un système de bobine composite indépendante. Il utilise également des batteries MTW multipolaires à charge rapide, deux batteries de la série 6C, avec un contrôle de courant variable à plusieurs niveaux. En outre, ce dispositif prend en charge la technologie MiFC, qui permet de recharger la batterie sans ralentissement vers la fin.

La recharge sans fil à 80W ne serait pas dangereuse pour la batterie

Pour s’assurer de maintenir la durée de vie de la batterie à un bon niveau, la base de recharge sans fil utilise un ventilateur silencieux pour refroidir le téléphone durant la recharge. Xiaomi prétend que le chargeur permet de maintenir plus de 90 % de la capacité effective après 800 chargements et déchargements complets, ce qui est énorme.

En 2018, la société a introduit la technologie de recharge sans fil de 7,5W sur le Xiaomi Mi MIX 2S. En novembre 2019, le Xiaomi Mi MIX 3 est passé à 10W. Quelques mois plus tard, en mars 2019, le Xiaomi Mi 9 était équipé d’une technologie de recharge sans fil de 20W. La société a ensuite lancé sa charge flash sans fil de 30W en septembre 2019. En mars 2020, la technologie de recharge rapide sans fil de 40W est arrivée, tandis que la technologie de 50W a été commercialisée en août 2020 sur le Mi 10 Ultra. Aujourd’hui, seulement deux mois plus tard, Xiaomi est parvenu à atteindre les 80W. En seulement deux ans, le fabricant a fait beaucoup de progrès sur la recharge sans fil.

En comparaison, les nouveaux iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max doivent se contenter d’une recharge sans fil de seulement 15 W. Le OnePlus 8 Pro et le P40 Pro+ sont eux respectivement dotés d’une technologie 30W et 40W.

Charge sans fil 80W comparée à la concurrence – Crédit : Xiaomi (traduction @UniversXiaomi)

Source : Xiaomi