Xiaomi : le Mi MIX 4 avec une caméra sous l’écran sera plus cher que le Mi 11 Ultra

Selon nos confrères de My Drivers, Xiaomi lancera son Mi MIX 4 en fin d’année. Ce dernier promet d’embarquer les dernières technologies du fabricant, dont une caméra sous l’écran.

Xiaomi Mi Mix 4 concept – Crédit : Ice Universe

Xiaomi devrait enfin commercialiser un téléphone avec une caméra sous l’écran. Il s’agit d’une technologie qu’il avait présentée sur un Xiaomi Mi 10 Pro modifié l’été dernier. Le premier smartphone à en être équipé pourrait être le Xiaomi Mi MIX 4, qui succèdera directement au Mi MIX 3, sorti il y a maintenant trois ans.

Pour l’instant, on ne sait pas si le smartphone sera disponible sur notre marché. Cependant, nous savons que son prix en Chine devrait être beaucoup plus élevé que celui du Xiaomi Mi 11 Ultra, qui a été commercialisé à 5999 yuans (781 euros). S’il venait à sortir en France, Xiaomi pourrait donc le proposer à plus de 1199 euros.

Le Mi MIX 4 n’aura pas un écran aussi impressionnant que le Mi 11 Ultra

D’après My Drivers, on peut s’attendre à ce que le Xiaomi Mi MIX 4 soit équipé d’un écran FHD+ et non 2K, comme c’est le cas sur la plupart des smartphones haut de gamme. En effet, une caméra sous l’écran nécessite une faible densité de pixels pour capter un maximum de lumière.

Alors que la technologie de caméra sous l’écran de ZTE a obtenu des résultats exécrables au test DxOMark, celle de Xiaomi devrait être beaucoup plus aboutie et proposer des performances proches des capteurs actuels placés dans des poinçons.

Sans surprise, le smartphone devrait être propulsé par un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. De plus, il serait alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide 120 W. C’est plus rapide que les 67 W du Xiaomi Mi 11 Ultra, mais il ne s’agit pas de la meilleure technologie du fabricant. En effet, Xiaomi avait récemment présenté la recharge rapide filaire 200 W, qui permet de faire passer le smartphone de 0 à 100 % en seulement 8 minutes.

En plus de son Mi MIX 4, Xiaomi devrait également présenter un nouveau smartphone pliant en fin d’année. Celui-ci succèderait au Xiaomi MIX Fold, et utiliserait cette fois un écran fourni par Samsung. Il devrait disposer d’une charnière beaucoup plus résistante. On s’attend également à ce que la pliure de l’écran soit moins visible une fois le smartphone déplié.

Source : MyDrivers