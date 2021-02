DXOMARK teste le premier smartphone avec une caméra sous l’écran, les résultats sont très mauvais

DxOMark a effectué un examen complet de ce smartphone révolutionnaire, mais le résultat est très décevant, avec une note très basse de 26 points. Le meilleur smartphone pour les selfies, le Huawei Mate 40 Pro, avait lui obtenu la note générale de 104.

ZTE Axon 20 5G DXOMARK – Crédit : DXOMARK

ZTE, le fabricant chinois, avait lancé le premier smartphone avec une caméra sous l’écran en septembre dernier. Bien que le ZTE Axon 20 5G soit le premier à introduire cette technologie, on sait que beaucoup d’autres fabricants travaillent activement à la proposer sur leurs smartphones.

C’est par exemple le cas de Xiaomi, qui avait dévoilé sa propre technologie l’été dernier. D’après les quelques tests que nous avions pu voir de leur solution de caméra sous l’écran, celle-ci semblait beaucoup plus aboutie que celle de ZTE, qui a certainement trop avancé la sortie de son smartphone pour être le premier à proposer cette technologie, au détriment de la qualité.

ZTE flop sur DXOMARK avec sa caméra sous l’écran

La caméra frontale de 32 MP du ZTE Axon 20 5G n’a pas brillé dans le test de DXOMARK. En effet, le site internet note de gros problèmes au niveau de la balance des blancs et de la colorimétrie, ce qui n’est en fait pas surprenant compte tenu du fait que la caméra se situe derrière un écran. Les artefacts et le bruit sont également très présents et la qualité de l’image est encore plus dégradée lorsque l’écran au-dessus de la caméra émet activement de la lumière.

Du côté de la vidéo, les résultats du ZTE Axon 20 5G n’étaient pas meilleurs, puisqu’il présente les mêmes problèmes qu’en photo. Le smartphone propose également une mauvaise stabilisation, et beaucoup d’artefacts en basse luminosité. Le plus gros défi de cette technologie est que le capteur puisse capter assez de lumière pour proposer un rendu similaire aux smartphones actuels, mais ce n’est visiblement pas encore le cas. On s’attend à ce que les technologies d’autres constructeurs soient beaucoup plus abouties.

Les caméras sous l’écran ne devraient pas être réservées qu’aux smartphones, puisque le géant coréen Samsung a déclaré vouloir l’introduire pour la première fois sur ses ordinateurs portables. Son premier téléphone à en profiter devrait être son smartphone pliant haut de gamme de 2021, le Galaxy Z Fold 3.

Source : DXOMARK