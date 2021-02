Xiaomi Mi 11 : le smartphone survit au test de durabilité de JerryRigEverything

Le test de durabilité, comme d’habitude, comprend les tests de rayure, de brûlure et de flexion, qui font passer un mauvais moment au smartphone.

Xiaomi Mi 11 – Crédit : JerryRigEverything / YouTube

L’écran du Xiaomi Mi 11 utilise du Gorilla Glass Victus, qui est censé votre téléphone beaucoup plus dur à casser. Cependant, même si celui-ci est plus résistant que du verre classique, il s’agit toujours de verre. En conséquence, le youtubeur parvient à rayer l’écran avec des outils de niveau 6 et 7 sur l’échelle de Mohs, qui classe les matériaux ou minéraux selon leur dureté. Le capteur d’empreintes digitales continue lui aussi de fonctionner malgré les importantes rayures sur l’écran.

Le constat avait été le même sur le Galaxy Note 20 Ultra, qui avait été le premier à utiliser la nouvelle génération de Gorilla Glass, puis récemment sur le Galaxy S21 Ultra. Contrairement au smartphone de Samsung, le dos du Xiaomi Mi 11 n’utilise pas de Gorilla Glass Victus, mais du Gorilla Glass 5. Néanmoins, cela ne l’empêche pas d’être aussi résistant aux rayures.

Le Xiaomi Mi 11 résiste à une flexion importante

Après le test de rayures, Jerry Rig Everything laisse un briqué brûler l’écran. Il faudra attendre environ 20 secondes avant qu’une marque permanente n’apparaisse. Certains pixels retrouvent ensuite leur couleur d’origine, mais une tache blanche est toujours visible sur l’écran.

Le test de flexion est généralement le plus inquiétant pour les smartphones de Xiaomi, qui ne s’en sortent pas toujours en un seul morceau. Cette année, Xiaomi a décidé de privilégier la finesse avec son smartphone haut de gamme. En effet, celui-ci ne mesure que 8,1 mm, contre 9,0 mm sur le Xiaomi Mi 10 l’année dernière, que nous avions pu tester.

En plus de réduire l’épaisseur de son smartphone, Xiaomi a élargi la taille de son écran. Tous ces éléments laissaient donc penser que le Xiaomi Mi 11 était structurellement moins solide que d’autres smartphones du fabricant chinois, mais il n’en est rien. Le Mi 11 passe le test avec succès, même si le youtubeur note un petit bruit suspect.

Xiaomi devrait annoncer l’arrivée du Mi 11 en France le 16 février, mais aussi son prix. Le fabricant chinois a annoncé 749 euros pour la version 8 Go + 128 Go et 799 euros pour la version 8 Go + 256 Go, mais son prix français pourrait bien être différent. En Italie, les deux téléphones seront affichés respectivement à 799 euros et 899 euros.

Source : JerryRigEverything