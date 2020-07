Le nouveau Gorilla Glass Victus de Corning rendra votre téléphone beaucoup plus dur à casser

Il faut environ deux ans à Corning pour développer chaque nouvelle génération de Gorilla Glass, le verre qui équipe nos smartphones. L’entreprise a lancé sa nouvelle version de Gorilla Glass, le Gorilla Glass Victus, qui selon elle rendra les écrans des téléphones beaucoup plus résistants aux rayures et aux chutes.

Alors que l’on attendait le Gorilla Glass 7, Jaymin Amin, vice-président de Corning chargé de la technologie et du développement des produits, n’a pas évoqué le sort de celui-ci. Il a déclaré que le fait de s’attaquer avec succès à la fois aux chutes et aux rayures justifiait un nouveau nom pour le distinguer de tout ce qui l’avait précédé.

Crédit : Corning

Le Gorilla Glass de Corning ne s’est pas beaucoup amélioré pour résister aux clés et aux pièces depuis le Gorilla Glass 3 de 2014. L’actuel Gorilla Glass 6 ne s’était pas amélioré davantage puisque Corning s’était plutôt concentré à faire survivre votre téléphone à une méchante chute.

Lors de tests, le verre Victus a montré qu’il peut résister à une chute de 2 mètres sur une surface dure pour la même épaisseur de verre. Cela rend votre téléphone incassable si celui-ci tombe par exemple durant un appel téléphonique, quand vous avez le téléphone près de votre oreille.

Les verres de la marque concurrentes se brisent à partir de 0,8 m seulement, indique la société. Le Gorilla Glass 5 avait 80% de chances de survivre à une chute de 1,6 m. Le Gorilla Glass 6 a amélioré ces chances (surtout contre les surfaces rugueuses) mais n’a pas osé aller plus haut. La différence entre les deux versions est assez mineure, c’est pourquoi certains fabricants de smartphones en 2020 ont n’ont pas adopté le Gorilla Glass 6, qui coûte plus cher.

Le Gorilla Glass Victus est surtout beaucoup plus résistant aux rayures. Dans le test de dureté Knoop (qui se concentre sur la force appliquée et utilise un diamant pour effectuer les rayures), le nouveau verre de Corning ne subit que des rayures mineures avec une charge de 8 Newton alors qu’un échantillon d’un verre concurrent a souffert davantage avec une force deux fois moins élevée.

Combien ça coûte ?

Apparemment, Victus ne coûtera pas plus plus cher à adopter. Si Corning laisse entendre que le nouveau verre aura un prix plus élevé, l’entreprise affirme qu’au final, il sera plus avantageux pour les fabricants, car l’amélioration de la résistance aux rayures signifie qu’ils auront moins d’écrans rayés à jeter à l’usine lors des tests. On peut supposer que tous les téléphones aujourd’hui équipés de Gorilla Glass 6 devraient être équipés de Gorilla Glass Victus l’année prochaine. Le premier téléphone à en bénéficier est le Galaxy Note 20 Ultra, qui sera présenté le 5 août.

Source : Corning