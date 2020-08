Galaxy Note 20 Ultra : la résistance du Gorilla Glass Victus testée par JerryRigEverything

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est l’un des derniers produits haut de gamme en provenance de Corée du Sud. Contrairement au Note 20 standard, il est composé de matériaux haut de gamme, c’est-à-dire d’un verre de dernière génération et de métal.

JerryRigEverything, qui teste la durabilité de beaucoup de smartphones, a récemment reçu le Galaxy Note 20 Ultra et a mis son verre Gorilla Glass Victus à l’épreuve.

Crédit : JerryRigEverything / Youtube

C’est la première fois que vous pouvez voir en action la nouvelle technologie de verre protecteur Corning Gorilla Glass Victus, présenté en juillet. Le verre promet d’être jusqu’à quatre fois plus résistant que le Gorilla Glass 6.

Il semble avoir la même protection contre les rayures et les risques que la génération précédente. En effet, lors du test de rayures de l’écran, l’outil commence à faire des marques visibles aux niveaux 6 et 7, comme ce que nous avions pu voir sur les téléphones des années précédentes. Cela correspond au niveau six sur l’échelle de dureté de Mohs.

Le verre reste du verre

Le Galaxy Note 20 Ultra ne semble pas beaucoup plus résistant que les modèles précédents. En effet, JerryRigEverything note que quoi qu’il arrive, du verre restera du verre. Celui-ci pourra toujours se rayer à un niveau 6. Pour survivre à ce niveau, un téléphone devra être équipé d’un verre en saphir, une technologie déjà présente sur quelques montres connectées.

Concernant les autres tests, l’écran n’a pas pu se remettre de la brûlure habituelle, vous devez donc faire attention aux sources de chaleur à proximité de votre écran. Le Galaxy Note 20 Ultra ne s’est pas plié malgré la forte pression exercée par le youtubeur. Il n’a cependant pas testé la résistance aux chutes, un des points améliorés par Corning sur le Gorilla Glass Victus.

Il a également cassé le S Pen du téléphone en deux et l’a ouvert avec un cutter, pour laisser apparaître sa petite batterie qui se recharge presque instantanément. Celle-ci permet au stylet d’avoir une autonomie de 30 minutes en dehors du téléphone.

Source : JerryRigEverything