Xiaomi Mi 11 : pas de chargeur dans la boîte et un partenariat avec Harman Kardon pour l’audio

Tout comme Apple et Samsung, Xiaomi va aussi se passer de l’adaptateur secteur dans la boîte du Xiaomi Mi 11. Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a annoncé la mauvaise nouvelle sur sa page Weibo.

Lei Jun a également annoncé un nouveau partenariat avec le spécialiste de l’audio Harman Kardon, dans le but d’améliorer la qualité des haut-parleurs stéréo du smartphone haut de gamme.

Xiaomi Mi 11 boîte – Crédit : Xiaomi

À la veille de la présentation du Xiaomi Mi 11 en Chine, nous en savons déjà beaucoup sur le futur flagship chinois. En effet, celui-ci disposera d’un Wi-Fi 6 amélioré, d’une RAM plus rapide, et sera probablement plus cher que son prédécesseur. De plus, Xiaomi a déjà officialisé d’autres caractéristiques du smartphone et nous avons pu découvrir ses différents coloris.

Xiaomi a révélé sur les réseaux sociaux que la boîte du Xiaomi Mi 11 sera dépourvue de chargeur, comme l’a déjà fait Apple avec ses iPhone 12, et comme le fera Samsung avec ses Galaxy S21. On ne sait cependant pas si le fabricant chinois a décidé ou non de laisser la coque de protection en plastique dans la boîte.

Cette décision serait motivée par un souci de protection de l’environnement. En effet, selon Xiaomi, les consommateurs disposent déjà d’adaptateurs secteurs chez eux, un adaptateur supplémentaire pourrait donc nuire à l’environnement. De plus, réduire la taille des boîtes permet au fabricant d’augmenter le nombre de smartphones par palettes lors des envois, ce qui limite les émissions de CO2. Samsung et Xiaomi s’étaient précédemment moqués d’Apple lorsque la marque a annoncé le retrait du chargeur, mais les deux fabricants vont désormais aller dans la même direction.

Xiaomi Mi 11 : des haut-parleurs signés Harman Kardon

Xiaomi s’est associé à Harman Kardon pour développer le système audio du Mi 11. Celui-ci devrait alors disposer d’un meilleur son comparé au Xiaomi Mi 10 Pro de cette année. Celui-ci dominait déjà le classement audio de DXOMARK depuis près d’un an maintenant avec ses 76 points. D’après des images du smartphone, le Xiaomi Mi 11 conservera bien deux haut-parleurs stéréo symétriques. C’était une des caractéristiques les plus appréciées des Mi 10. Le Xiaomi Mi 11 pourrait alors mettre la barre encore plus haute l’année prochaine avec ses haut-parleurs grâce à l’expérience d’Harman Kardon dans ce domaine.

Source : The Verge