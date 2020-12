Xiaomi Mi 11 : Wi-Fi 6 amélioré, de la RAM plus rapide et un prix en hausse ?

Nous savons à présent que le Xiaomi Mi 11 disposera d’une connectivité Wi-Fi bien plus performante que son prédécesseur, le Xiaomi Mi 10, ainsi que d’une mémoire vive RAM plus rapide.

Xiaomi Mi 11 Nouvelle RAM et nouveau WiFi – Crédit : Xiaomi

Hier, Xiaomi a officiellement annoncé la date de présentation du Xiaomi Mi 11. Celle-ci se déroulera le 29 octobre, à 12h30, heure française. Des internautes ont déjà pu apercevoir le flagship de Xiaomi dans la rue ainsi que dans le métro de Shenzhen. Nous avions pu voir que le module photo du Xiaomi Mi 11 a été totalement revu par rapport au Xiaomi Mi 11. En effet, le téléphone ne disposerait plus que de trois caméras, au lieu de quatre.

D’après Xiaomi, le téléphone disposera d’un Wi-Fi 6 amélioré, qui permet un débit maximal de 3,5 Go/s, une première dans un smartphone. De plus, la RAM LDDR5 du Xiaomi Mi 11 verra également sa fréquence augmenter à 6400 Mo/s, contre 5500 Mo/s sur le Xiaomi Mi 10.

Le Xiaomi Mi 11 plus cher que le Xiaomi Mi 10 ?

Des utilisateurs de Weibo ont également trouvé des pages produits des Xiaomi Mi 11 avec des prix dans la monnaie locale. Selon ces informations, trois variantes du Xiaomi Mi 11 seraient disponibles en Chine. La première débuterait à 4500 yuans (565 euros HT) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est plus cher que la même version du Xiaomi Mi 10 cette année. En effet, le Mi 10 était vendu en Chine à 3999 yuans.

Le Xiaomi Mi 11 serait également disponible en 8/256 pour 4800 yuans et en 12/256 pour 5200 yuans. Ce prix revu à la hausse serait la conséquence d’une nouvelle montée en gamme des composants utilisés par Xiaomi. Selon les caractéristiques techniques qui ont déjà fuité, le Xiaomi Mi 11 disposerait d’un écran 2K 120 Hz incurvé sur tous les côtés, ainsi que d’un zoom 30X.

Si ces prix s’avèrent être vrais, nous ne savons pas exactement l’impact qu’aurait cette augmentation sur les prix français. Par le passé, une augmentation du prix d’un téléphone en Chine n’entrainait pas forcément une augmentation du prix en France. En effet, Xiaomi pourrait décider de limiter davantage ses marges en Europe pour rester compétitif face à Samsung, Apple et OnePlus. Nous connaissons par exemple déjà les prix des futurs Samsung Galaxy S21, S21+ et S20 Ultra en Europe. Pour rappel, le Xiaomi Mi 10 débutait à 799 euros en France.

Xiaomi Mi 11 prix chinois – Crédit : Weibo

Source : Weibo