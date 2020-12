Xiaomi Mi 11 : nouvelles caractéristiques techniques haut de gamme et tous les coloris dévoilés

Xiaomi semble avoir équipé son Xiaomi Mi 11 des meilleurs composants du marché pour aller concurrencer les smartphones du segment premium.

Xiaomi Mi 11 – Crédit : Weibo

Le Xiaomi Mi 11 sera présenté le 28 décembre en Chine, à 12h30, heure française. Le smartphone haut de gamme, que nous avions déjà pu apercevoir dans la rue, se dévoile un peu plus de jour en jour. Nous savons déjà que le smartphone disposera d’un Wi-Fi 6 amélioré, de mémoire vive RAM plus rapide et que son prix pourrait augmenter. En effet, d’après les quelques caractéristiques confirmées par Xiaomi, il ne serait pas étonnant de voir le Mi 11 sortir à un prix un peu plus élevé que l’année dernière.

Xiaomi Mi 11 : une fiche technique haut de gamme

Ce matin, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a officiellement dévoilé que le Mi 11 disposera de l’écran le plus cher de l’industrie des smartphones. En effet, on retrouvera un écran AMOLED QHD+ 120 Hz. Que ce soit au niveau du contraste, de la luminosité, ou de la précision des couleurs, cet écran devrait battre jusqu’à 13 records. Lei Jun n’hésite pas à comparer son prix à celui des téléviseurs haut de gamme.

Désormais, on sait également que l’écran du Xiaomi Mi 11 sera protégé par du verre Corning Gorilla Glass Victus, qui rendra votre téléphone beaucoup plus résistant. Jusqu’à présent, cette génération de Gorilla Glass n’était utilisée que sur le Galaxy Z Fold 2, le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Z Flip de Samsung. Xiaomi promet jusqu’à 2 fois plus de résistance aux rayures, et 1,5 fois plus de résistance aux chutes.

Nous savons également grâce à des photos du smartphone que celui-ci héritera des haut-parleurs stéréo symétriques du Xiaomi Mi 10. Ceux-ci ont permis au Xiaomi Mi 10 Pro de dominer le classement audio DXOMARK depuis près d’un an maintenant, on imagine donc que cette nouvelle génération ira encore plus loin.

Quatre coloris et une version en cuir pour le Xiaomi Mi 11

On peut aussi découvrir les nouveaux coloris qui seront proposés par Xiaomi sur son Mi 11. On retrouve du violet, du noir, du bleu et du blanc. D’après une photo volée du dos du smartphone, celui-ci serait également disponible avec un dos en cuir vegan, comme l’OPPO Find X2 Pro cette année. De plus, dans le tweet ci-dessous, vous pouvez également apercevoir l’écran du Xiaomi Mi 11 et ses 4 côtés incurvés. La photo confirme également la version avec 12 Go de RAM et Android 11 que nous avions pu voir dans un benchmark. Malheureusement, le reste de la fiche technique est floutée.

Xiaomi Mi 11 Looks beautiful in Black and White. Which color would you pick? pic.twitter.com/E1pU2ZyzUx — TechDroider (@techdroider) December 25, 2020

Source : TechDroider