Xiaomi Mi 11 : voici un aperçu du mode vidéo de nuit, conçu en partenariat avec BlinkAI

BlinkAI, un des principaux fournisseurs de solutions d’amélioration de l’image grâce à l’IA, a travaillé conjointement avec Xiaomi pour améliorer la vidéo en basse luminosité du Mi 11.

Xiaomi Mi 11 Night Video – Crédit : BlinkAI Technologies / YouTube

Avant sa présentation, le Xiaomi Mi 11 avait déjà pu être pris en main et nous vous révélions ses principales caractéristiques techniques. Le smartphone chinois peut se vanter d’être le premier téléphone à être développé en partenariat avec Harman Kardon. Cela devrait significativement améliorer la partie audio.

De plus, Xiaomi a décidé de retirer le chargeur des boîtes de ses smartphones. Cependant, contrairement à Apple, le fabricant chinois laisse le choix aux consommateurs. En effet, Xiaomi fournira le chargeur gratuitement à ceux qui le demandent, dans une boîte séparée.

Xiaomi Mi 11 : le mode vidéo de nuit amélioré grâce à l’IA

BlinkAI a tiré parti de l’unité de traitement neuronal (NPU) du nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm pour améliorer le rendu vidéo dans des conditions de faible luminosité. La puissance de la puce dédiée à l’intelligence artificielle du Snapdragon 888 permet aux algorithmes de BlinkAI d’améliorer significativement leur vitesse d’inférence sans consommer beaucoup de batterie.

La société a partagé deux vidéos qui montrent comment son algorithme modifie une scène de nuit. Sur la première vidéo, certains préféreront le rendu lorsque l’intelligence artificielle ne modifie pas le rendu. Cependant, sur la deuxième, on peut noter une réelle amélioration. La scène est nettement plus lumineuse lorsque le mode « Night Video » est activé.

Il semble donc que Xiaomi laissera le choix aux utilisateurs d’utiliser ou non cette fonctionnalité. Ceux qui souhaitent un meilleur rendu devront attendre le Xiaomi Mi 11 Pro, qui a été reporté. Celui-ci sera présenté après le 12 février, date du Nouvel An chinois. Il apportera des améliorations significatives à toute la partie photo par rapport au Xiaomi Mi 11.

D’après Digital Chat Station, on retrouvera une caméra principale de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 48 MP et un périscope de 48 MP. Il sera également nettement plus imposant, avec une épaisseur de plus de 9 mm. Les performances photo dépasseront celles du Xiaomi Mi 10 Ultra, qui fait partie des meilleurs photophones de 2020 sur DXOMARK. Au second trimestre, Xiaomi devrait également présenter le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui devrait une caméra frontale sous l’écran. Un prototype de Mi 10 Ultra avec une caméra sous l’écran avait déjà été dévoilé en vidéo pour faire une démonstration de la technologie.

Source : XDADevelopers