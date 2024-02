iPhone 16 : voici un premier aperçu de son design, il ressemblera à l’iPhone 12

iPhone 16 © Concept de Upinthezone / Tom’s Guide

Les dernières rumeurs entourant l’iPhone 16 suggèrent un air de déjà-vu pour les aficionados d’Apple, avec un design de caméra qui rappelle l’iPhone 12.

Selon des informations divulguées par le leaker reconnu Majin Bu, les nouveaux modèles pourraient arborer deux objectifs superposés à l’arrière, marquant un changement notable par rapport à la configuration diagonale des iPhone 15 et 15 Plus. Ce retour à une esthétique antérieure n’est pas seulement un choix de design ; il semble être motivé par des ambitions technologiques précises.

iPhone 16 : une nouvelle fuite confirme le retour du design de l’iPhone 12 pour l’appareil photo

La fuite provient d’un informateur réputé, Majin Bu, qui a publié sur Twitter ce qui serait des moules d’objectifs accompagnés d’un prototype de l’arrière de l’iPhone 16. On y voit clairement les deux objectifs de l’appareil photo arrière alignés verticalement, comme sur l’iPhone 12.

Si l’on compare avec l’iPhone 15 ou l’iPhone 15 Plus, on remarque que les objectifs de 48 MP et de 12 MP sont disposés en diagonale, avec le flash et le microphone également visibles sur un module carré légèrement surélevé.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit ce design sur un iPhone : il était déjà présent sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, lancés en octobre 2020. Il semble donc de plus en plus probable qu’Apple fasse un retour en arrière sur ce point.

iPhone 16 molds and mockups pic.twitter.com/jG5CV8u7g9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 18, 2024

La série iPhone 16 envisage, de fait, d’embrasser pleinement la vidéo spatiale, une innovation d’Apple qui promet une immersion accrue grâce à l’enregistrement depuis deux perspectives légèrement différentes simultanément.

Ce format, déjà accessible sur les modèles Pro de l’iPhone 15 grâce à iOS 17.2, nécessite actuellement un Apple Vision Pro pour une expérience tridimensionnelle optimale. En étendant cette fonctionnalité à toute la gamme iPhone 16, Apple espère démocratiser la vidéo spatiale et, potentiellement, stimuler les ventes de son casque Vision Pro.

Aussi, rappelons que l’iPhone 16 Pro devrait avoir le même design que l’iPhone 15 Pro, sans aucun changements. Mais comme toujours, il convient d’aborder toutes ces fuites avec prudence : Apple est réputé pour son secret et sa capacité à apporter des modifications de dernière minute.