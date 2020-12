Xiaomi Mi 11 : une sortie en décembre et sa protection d’écran dévoilée

Ice Universe en a également profité pour dévoiler une première image de la protection d’écran du Mi 11. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, cela confirme bien les bords incurvés sur les 4 côtés.

Xiaomi Mi 11 protection d’écran – Crédit : Ice Universe

Alors qu’on attendait les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro dès le mois de janvier 2021, Xiaomi semble avoir avancé la date de la présentation de ses téléphones haut de gamme. En effet, selon Ice Universe, le fabricant Xiaomi présentera ses téléphones dès la fin du mois de décembre.

Il s’agirait d’une première pour un fabricant de smartphones. En effet, les nouveaux processeurs de Qualcomm sont généralement annoncés au début du mois de décembre, et les premiers modèles haut de gamme sortent aux alentours du mois de février, et sont généralement présentés lors du Mobile World Congress à Barcelone.

Cependant, Xiaomi semble avoir conclu un partenariat d’exclusivité avec Qualcomm qui lui permet de grandement avancer la date de présentation de son smartphone. L’année dernière, Xiaomi était déjà parvenu à commercialiser son Redmi K30 5G équipé d’un Snapdragon 765 en Chine dès le 10 décembre, mais le fabricant avait dû attendre le mois de février pour lancer ses smartphones avec un Snapdragon 865.

Le Mi 11 sera le premier smartphone avec un Snapdragon 888 5G

Digital Chat Station a également partagé davantage d’informations concernant les téléphones haut de gamme de Xiaomi. En effet, les téléphones seraient similaires sur plusieurs points, mais le Mi 11 Pro disposera d’une caméra principale de 50 MP, contre 108 MP sur le Mi 11. Celle-ci devrait notamment lui permettre de capturer beaucoup plus de lumière, ce qui améliorera grandement les photos en basse luminosité.

De plus, le Mi 11 Pro disposera d’un meilleur écran que le Mi 11, et tous deux seront fabriqués par Samsung. Dès mi-novembre, nous savions déjà que le Mi 11 Pro disposerait d’un écran QHD+ 120 Hz incurvé sur tous les côtés. Depuis, les premières caractéristiques techniques du Mi 11 ont également été dévoilées. Les deux téléphones seront équipés du nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm.

Le Mi 11 Pro sera, comme en 2020, meilleur que le Mi 11 en photo. En effet, on pourra retrouver un téléobjectif, alors que le zoom du Mi 11 sera assuré numériquement par le capteur principal. Le Mi 11 Pro disposera également d’une recharge filaire de 120 W et de la recharge sans fil, alors que le Mi 11 devra se contenter d’une recharge plus lente et fera l’impasse sur la recharge sans fil. En conséquence, on peut s’attendre à ce que le Mi 11 soit plus fin et léger que son grand frère. Nous en saurons bientôt plus sur les caractéristiques techniques et le design des deux smartphones.

Source : Ice Universe