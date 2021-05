Sharp AQUOS R6 : écran 240 Hz, capteur 1 pouce, le smartphone le plus haut de gamme de 2021 ?

Le AQUOS R6 met le paquet sur sa fiche technique, puisque le smartphone utilise un écran avec un taux de rafraichissement beaucoup plus élevé que ses concurrents, mais aussi un capteur de 1 pouce.

Sharp AQUOS R6 – Crédit : Sharp

Le nouveau smartphone de Sharp peut se vanter d’être équipé d’un écran 6.6 pouces WUXGA (1260*2730p) IGZO OLED, qui prend en charge un taux de rafraichissement dynamique de 1 Hz à 240 Hz. Les écrans de concurrents directs ne sont pas aussi fluides. En effet, celui du Samsung Galaxy S21 Ultra ne monte par exemple qu’à 120 Hz, soit deux fois moins. Sa luminosité est également la plus élevée du marché. Elle plafonne à 2000 nits, contre 1700 nits pour le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Le AQUOS R6 est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 888, épaulé par 12 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh, et a la particularité de pouvoir être déverrouillé par empreinte digitale en utilisant deux doigts.

Le Sharp AQUOS R6 utilise un capteur géant d’un pouce

Le AQUOS R6 est équipé pour la première fois depuis des années d’un capteur de 1 pouce, ce qui est bien plus grand que le capteur Samsung ISOCELL GN2 1/1.12 pouce du Xiaomi Mi 11 Ultra. Il ne s’agit pas du premier capteur 1 pouce à être utilisé dans un smartphone, puisque Panasonic avait déjà utilisé un capteur aussi grand dans son Lumix DMC-CM1 en 2014.

Ce nouveau capteur aurait été développé en partenariat avec Leica, qui pourrait bientôt également s’associer à Xiaomi. Avec ses 20,2 MP et ses gros photosites, on imagine qu’il devrait être tout particulièrement à l’aise dans des conditions de faible luminosité.

Avec cet énorme capteur, on peut noter l’absence d’un ultra-grand angle ou d’un périscope. En effet, il n’est accompagné que d’un capteur 3D ToF. Pour les selfies, Sharp utilise un capteur de 12,6 MP.

Malheureusement, comme les autres smartphones de Sharp, on doute que celui-ci soit disponible à l’international. Il pourrait être réservé au marché japonais, le pays d’origine du fabricant. On imagine néanmoins que certains youtubeurs vont mettre la main dessus d’ici quelques semaines et proposer des tests.

Sharp released a God-level smartphone: AQUOS R6

1-inch camera, Leica lens, 2000 nit 1~240Hz refresh rate 2K+ OLED screen, Qualcomm 3D Sonic Max fingerprint sensor, Snapdragon 888 processor. 5000mAh,I really want it! pic.twitter.com/P2PS6hUfNX — Ice universe (@UniverseIce) May 17, 2021

Source : Ice Universe