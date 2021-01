Xiaomi Mi Air Charge : une technologie de recharge sans fil qui fonctionne à plusieurs mètres de distance

La Mi Air Charge pourrait recharger vos appareils dans un rayon de plusieurs mètres, à une puissance d’environ 5 W pour chaque appareil.

Xiaomi est probablement le leader dans le secteur de la recharge sans fil, et le fabricant de smartphones vient confirmer cette position dominante en présentant sa nouvelle technologie révolutionnaire. L’entreprise chinoise avait récemment présenté la recharge sans fil la plus rapide du marché, qui permettait de recharger une batterie de 4000 mAh en seulement 19 minutes grâce à sa puissance de 80 W.

Xiaomi dévoile la recharge sans fil vraiment sans fil

Selon Xiaomi, cette technologie fonctionnera avec les smartphones, mais également avec les montres intelligentes et les bracelets de fitness. L’objectif du fabricant est de nous montrer à quoi pourraient ressembler les salons de demain, équipés uniquement d’appareils sans fils qui fonctionneraient en permanence grâce à cette technologie. Les haut-parleurs, les lampes et les appareils domestiques intelligents seraient tous alimentés par le même système sans fil. Xiaomi avait aussi présenté la technologie Ultra WideBand pour contrôler tous ces appareils connectés plus facilement.

Xiaomi note que les obstacles physiques ne réduiraient apparemment pas l’efficacité de la recharge sans fil. Pour faire fonctionner cette technologie, Xiaomi utiliserait une pile de chargement isolée qui comporte des antennes d’interférence intégrées à cinq phases. Celles-ci peuvent détecter avec précision l’emplacement du smartphone. Celui-ci recevrait des ondes millimétriques provenant de 144 antennes.

Côté smartphone, Xiaomi a développé une « antenne balise » et un « réseau d’antennes de réception », qui permettraient de diffuser les informations de position avec une faible consommation d’énergie. Enfin, le réseau d’antennes de réception composé de 14 antennes convertirait le signal émis avec des ondes millimétriques par la pile de chargement en énergie électrique par le biais du circuit redresseur. On ne sait pas si le futur Xiaomi Mi 11 Pro sera équipé de ces antennes. Cependant, nous savons qu’il disposera d’une recharge sans fil 67 W, la plus rapide du marché.

Pour l’instant, on ne sait pas si une telle technologie est nocive pour la santé. Il faudra alors que Xiaomi prouve qu’elle est inoffensive avant que les utilisateurs l’adoptent dans leurs foyers. Xiaomi n’est pas la seule entreprise à travailler sur la Air Charge. En effet, Motorola a également présenté un prototype qui semble moins performant puisqu’il ne recharge les appareils qu’en ligne droite.

Motorola's take on Air Wireless Charging. They plan to include this in Future Motorola Edge Smartphone. pic.twitter.com/upAhCW7Pdc — TechDroider (@techdroider) January 29, 2021

Source : Xiaomi