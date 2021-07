Mi MIX 4 : on connait la fiche technique du premier smartphone de Xiaomi avec une caméra sous l’écran

Xiaomi devrait dévoiler le mois prochain son nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi Mi MIX 4. Il s’agira de son premier appareil avec une caméra sous l’écran, et nous connaissons désormais une partie de sa fiche technique.

Le leaker « Le panda est chauve » sur Weibo nous a donné un aperçu de la fiche technique haut de gamme du prochain smartphone de Xiaomi. Le Xiaomi Mi MIX 4 pourrait bien devenir un des smartphones les plus puissants de 2021.

Xiaomi Mi MIX 4 – Crédit : Ice Universe

D’après le leaker, le Xiaomi Mi MIX 4 sera propulsé par le nouveau Snapdragon 888+ de Qualcomm, une version overclockée du Snapdragon 888 classique que l’on retrouve dans le Xiaomi Mi 11. Le processeur sera épaulé par de la RAM LPDDR5 et du stockage embarqué UFS 3.1. À l’avant, on retrouvera un écran incurvé FHD+ de 6,67 pouces 120 Hz. Xiaomi ne pourrait pas utiliser d’écran 2K sur cet appareil, puisque la caméra selfie est placée sous l’écran. En effet, cette technologie nécessite une faible densité de pixels pour permettre au capteur de recevoir un maximum de lumière.

Le smartphone serait alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 120 W et la recharge rapide sans-fil 70 W ou 80 W. C’est donc plus que le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui propose lui une recharge rapide filaire et sans-fil de 67 W. Une recharge rapide sans-fil de 80 W permettrait au smartphone d’être pleinement compatible avec le nouveau Mi 80 W Wireless Charging Stand, qui est en vente à 149 euros.

Le Xiaomi Mi MIX 4 va utiliser un nouveau capteur photo de Samsung

D’après les informations de « Le panda est chauve », le Xiaomi Mi MIX 4 serait équipé de 3 caméras à l’arrière, dont un nouveau capteur principal de 50 MP ISOCELL GN1s de Samsung. Pour rappel, le capteur GN1 est utilisé dans le Vivo X50 Pro+ et le Vivo X60 Pro+ de cette année, tandis que l’immense capteur GN2 est utilisé dans le récent Xiaomi Mi 11 Ultra.

Le nouveau GN1s pourrait donc être un capteur intermédiaire qui serait plus performant que le GN1, mais moins que le GN2. Enfin, le leaker dévoile que le Xiaomi Mi MIX 4 ne sera pas vraiment un poids plume, puisqu’il pèsera 226 grammes. C’est un peu moins que le Mi 11 Ultra (234 g), mais beaucoup plus que le Mi 11 (196 g). Il note également que le smartphone ne disposera d’aucun écran secondaire.

Malheureusement pour nous, nous ne devrions pas voir arriver le Xiaomi Mi MIX 4 en France. En effet, d’après les informations de @xiaomiui sur Twitter, le smartphone sera réservé à la Chine, et aucune version globale n’est prévue. Xiaomi a probablement décidé de ne pas le commercialisé à l’international à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ou à cause de difficultés de productions liées à sa technologie de caméra sous l’écran. Il faudra donc l’importer si vous souhaitez l’essayer. Concernant son prix, celui-ci devrait être vendu à partir de 5999 yuans (781 euros) en Chine, soit le même prix que le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Source : Weibo