Xiaomi Mi MIX Alpha II : un écran à 360° et une caméra pop-up ?

Xiaomi a déposé ce brevet en juin auprès du Bulletin de La Haye, qui fait partie de l’OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle) et a été publié le 18 décembre 2020.

Xiaomi Mi MIX Alpha II – Crédit : LetsGoDigital

Le Xiaomi Mi MIX Alpha avait révolutionné le marché des smartphones en proposant un écran à 360° et un capteur photo de 108 mégapixels. Alors qu’il aurait dû sortir à un prix d’environ 2550 euros, Xiaomi a décidé au dernier moment de ne pas le commercialiser. Plus tôt cette année, le fabricant chinois a aussi fait breveter un smartphone pliant en forme de Z, ou encore un smartphone avec des écouteurs sans fil intégrés.

Xiaomi Mi MIX Alpha II : une version plus aboutie que son prédécesseur ?

Le Xiaomi Mi MIX Alpha II ressemble beaucoup au MIX Alpha, mais propose cette fois-ci un écran tout autour du smartphone. Les capteurs photo qui coupaient l’écran se retrouvent désormais dans un pop-up. Celui-ci comprend 3 caméras et un flash.

L’écran à 360° permet d’utiliser les objectifs photo normalement ainsi que pour prendre des selfies. On imagine que les utilisateurs n’auront qu’à retourner le téléphone pour changer le sens d’utilisation des caméras. Un système de caméras pop-up permet de proposer un écran sans aucune distraction.

La partie inférieure de l’appareil comporte un port USB type C, une grille de haut-parleur, un microphone et même une prise jack de 3,5 mm. Sur le dessus, on retrouve toujours un bouton power, ainsi qu’un second microphone.

Au niveau des caractéristiques, on peut imaginer que ce smartphone sera équipé des meilleures technologies de Xiaomi comme la recharge sans fil 80W qui remplit une batterie de 4000mAh en 19 minutes. On pourrait aussi retrouver le nouveau Snapdragon 888 comme sur le Xiaomi Mi 11, qui sera dévoilé le 29 décembre. Pour l’instant, le Xiaomi Mi MIX Alpha n’est qu’à l’état de brevet, on ne sait donc pas si le fabricant Xiaomi compte un jour le présenter et le commercialiser.

Source : LetsGoDigital