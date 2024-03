Xiaomi Redmi Watch 3 : cette montre connectée devient encore plus accessible grâce à son prix cassé

Pour se lancer das l’achat d’une montre connectée, il faut vraiment connaître ses besoins et surtout son budget puisque tous les budgets sont proposés. Actuellement chez Cdiscount, c’est le moment de découvrir la montre Xiaomi Redmi Watch 3 puisqu’elle bénéficie d’une promotion et passe ainsi à 75,89 € au lieu de 149 € habituellement.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 est à petit prix

Cette fois, c’est cette montre connectée de Xiaomi qui bénéficie d’une très belle remise de presque 40 %. Autant dire, qu’il serait dommage de passer à côté surtout si vous recherchez ce type de produit.

Orientée vers la santé et le fitness, cette montre connectée propose de nombreuses fonctionnalités qui vont vous permettre de suivre votre état de santé tout en ayant un véritable coach sportif. En effet, tout au long de vos séances, vous pourrez suivre vos évolutions afin de vous orienter vers la réussite et l’atteinte de vos objectifs. Ainsi en temps réel vous serez informé sur votre saturation en oxygène dans le sang, sur votre fréquence cardiaque qui sera mise à jour pour un suivi précis 24h/24.

A noter également que la montre offre également un suivi du sommeil en enregistrant les conditions de sommeil en temps réel à différentes phases, incluant le sommeil profond, léger et le REM.

La montre Xiaomi Redmi Watch 3 dispose d’une dalle AMOLED de 1,75 pouce avec des bordures fines pour un design épuré et élégant. Elle offre une navigation fluide et simple avec en plus la possibilité de personnaliser l’écran parmi 200 modèles.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Concernant la remise en forme, vous aurez le choix parmi de nombreux entrainements dont la marche, le vélo, la natation, le cyclisme, la corde à sauter et bien d’autres.

Toutefois, si ce modèle ne semble pas répondre à toutes vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures montres connectées.