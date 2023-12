Xiaomi SU7 : la berline électrique est officielle, elle rappelle beaucoup la Tesla Model S

Xiaomi passe une nouvelle étape dans son activité avec le lancement de la Xiaomi SU7, une berline électrique qui boxe dans la même catégorie que la Tesla Model S. Ce véhicule a été dévoilé par le constructeur chinois après plusieurs mois de rumeurs et autres photos volées. Mais que propose concrètement ce modèle de 4,99 mètres contre 4,97 mètres pour la Tesla Model S ? On fait le point.

Voici ce qu’il faut savoir à propos de la Xiaomi SU7

Commençons par l’habitacle de la Xiaomi SU7. À l’intérieur, on trouve un écran tactile de 16,1 pouces et deux écrans tactiles de 7,1 pouces pour les passagers à l’arrière. La voiture électrique multiplie les technologies, comme on peut s’y attendre avec Xiaomi, avec de nombreux capteurs LiDAR. Le design est élégant, sobre et épuré. Sans surprise, la berline Xiaomi SU7 profite de deux versions. On trouve la SU7 et la SU7 Max.

La SU7 a un moteur arrière de 220 kW soit 299 chevaux avec des batteries CATL de 73,6 kWh. L’autonomie maximale se situe à 668 kilomètres selon la norme chinoise, il va donc falloir croire l’organisme d’homologation sur parole. Xiaomi annonce un passage de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes.

La SU7 Max s'équipe quant à elle de deux moteurs avec 495 kW soit 673 chevaux de puissance cumulée. L'autonomie est de 800 kilomètres, toujours selon la norme chinoise, avec une recharge rapide de 475 kW permettant de récupérer 390 km en 10 minutes. Le passage de 0 à 200 km/h se fait en 10,67 secondes.

La berline électrique introduit Xiaomi Pilot, un logiciel de conduite autonome. Les capteurs LiDAR permettent aux puces Orin X et Snapdragon 8295 de traiter les informations récoltées. L’écran central affiche alors une conduite 3D pour circuler sans tenir le volant. La voiture électrique se gare seule même dans les lieux exigus. HyperOS, qui remplace l’interface MIUI, s’invite dans la Xiaomi SU7.

La firme cherche à offrir une expérience utilisateur plus agréable mais rassurez-vous, il est aussi possible d’utiliser CarPlay (Android) et AirPlay (Apple).

Pour le moment, rien n’a été annoncé à propos d’une possible sortie en Europe et encore moins en France. En cas de commercialisation chez nous, il y a fort à parier que cette voiture électrique ne sera pas éligible au bonus écologique qui se veut plus patriotique en limitant les véhicules qui y ont droit. Xiaomi n’a pas dévoilé de prix mais la firme annonce que la Xiaomi SU7 ne sera pas bradée car disposant de solides technologies.