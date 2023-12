Xiaomi SU7 : des photos officielles de la berline électrique fuitent, le lancement est imminent

Le PDG de Xiaomi le dit lui-même, le lancement de la SU7 et de ses déclinaisons Pro et Max est imminent. Plusieurs clichés de la berline électrique fuitaient hier dans un média chinois, qui risque maintenant une amende salée pour violation d’un accord de confidentialité.

DR

Le lancement de la Xiaomi SU7 et de ses déclinaison Pro et Max est imminent. Ce n’était qu’une question de temps avant que des photos officielles fuitent. Selon Car News China, le média chinois qui a divulgué ces clichés risque une amende de 3 millions de yuans (384 000 euros) pour violation d’un accord de confidentialité. On les remercie chaudement d’avoir pris ce risque.

Que révèlent les photos de la Xiaomi SU7 ?

Nous avions déjà pu voir des premières images de la Xiaomi SU7, fin novembre. Cependant, il s’agissait de prototypes camouflés, ne laissant pas voir les lignes de la carrosserie.

Sur les nouvelles photos, la berline électrique y arbore une robe bleu azur et une ressemblance frappante avec la Porsche Taycan, une voiture de luxe. Des lignes agressives et racées : voilà de quoi séduire sur un marché automobile où les SUV et les pick-ups comme le Cybertruck sont davantage à la mode.

Ces clichés révèlent également la présence d’une caméra sur le pilier B du véhicule. Pour le pilote automatique ? Contrairement aux Tesla et leur système de caméras, a priori le véhicule chinois s’appuiera sur un système Lidar, cette caméra pourrait donc peut-être servir à déverrouiller le véhicule à l’aide du visage de son propriétaire.

Le PDG de Xiaomi pense pouvoir faire face à Tesla

Xiaomi a récemment démenti les rumeurs selon lesquelles l’entreprise tiendrait une conférence le 28 décembre pour lancer la voiture et entamer les précommandes. Le constructeur de smartphones a toutefois admis que cette date avait été envisagée : le lancement ne saurait donc tarder.

À lire > La Xiaomi SU7 repérée à 200 km/h sur la route, son conducteur prend la fuite

Dans une interview accordée à la chaîne publique chinoise diffusée dimanche, le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, déclarait qu’il était prêt à commercialiser ce premier modèle électrique de l’entreprise. Celle-ci aurait dépensé plus de 10 milliards de yuans (1, 285 milliard d’euros) et consacré une équipe de 3 400 ingénieurs pour développer cette voiture.

Dans le même entretien, il déclarait avoir été inspiré par Steve Jobs : rien que ça. Un signe de plus d’une confiance inébranlable dans son véhicule, puisqu’il affirme que la SU7 sera compétitive sur un marché déjà encombré par Tesla.