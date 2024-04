Xiaomi SU7 : rupture de stock pour la berline électrique, Tesla a de quoi s’inquiéter

La Xiaomi SU7 est déjà en rupture de stock avec 88 898 précommandes en 24 heures et 120 000 en 36 heures. La berline électrique est donc un véritable succès : et si Tesla, leader du marché, avait du souci à se faire ?

La Xiaomi SU7 est en rupture de stock avec 88 898 précommandes en 24 heures et 120 000 unités en 36 heures

Il faut compter une attente jusqu’à 30 semaines pour recevoir la Xiaomi SU7

Xiaomi ambitionne d’être l’un des 5 constructeurs automobiles principaux d’ici 15 à 20 ans

Xiaomi a récemment levé le voile sur sa berline électrique SU7 disponible en deux versions. On peut le dire : face à son prix, Tesla a de quoi s’inquiéter. Et ce n’est pas tout puisque selon l’entreprise chinoise, le véhicule est déjà en rupture de stock pour cette année 2024. Les précommandes ont explosé dès leur ouverture, en très peu de temps.

120 000 réservations pour la Xiaomi SU7 en 36 heures

En à peine 24 heures, Xiaomi a reçu 88 898 précommandes pour sa SU7 dont l’autonomie est tout bonnement impressionnante. Et ce n’est pas tout puisqu’après 36 heures en tout, l’entreprise a reçu 120 000 réservations. La berline électrique est donc en rupture de stock sur toute l’année 2024 avec une capacité de production annuelle d’environ 150 000 unités. La SU7 va être fabriquée par Beijing Automotive Industry Holding Co et être assemblé à Pékin. Les usines vont donc tourner à plein régime.

Bien évidemment, Xiaomi compte passer la seconde avec 300 000 unités produites chaque année à partir de l’an prochain. Ensuite, la firme ambitionne d’être l’un des 5 plus gros constructeurs automobiles dans le monde d’ici 15 à 20 ans. Autant dire que l’Europe, très à la traîne, a bien raison d’être inquiète par la concurrence chinoise. Surtout qu’en termes de rapport qualité-prix, les sociétés venues de Chine frappent très fort. En France, pour privilégier la production nationale, les règles du bonus écologique ont été durcies.

Jusqu’à 30 semaines d’attente pour recevoir la Xiaomi SU7

Pour sa berline électrique SU7, Xiaomi est très ambitieux et vise 20 millions de clients en se basant sur ses utilisateurs de smartphones. Toutefois, l’entreprise doit faire avec la concurrence locale qui casse également ses prix comme Xpen avec son SUV G9 et Aito avec son SUV M7.

Face à la forte demande, les précommandes pour la Xiaomi SU7 mettront entre 18 et 21 semaines à être honorées. Pour la version Pro, il faudra compter entre 27 et 30 semaines. Autant dire que les conducteurs doivent prendre leur mal en patience avant de piloter ce modèle également doté de boutons physiques.