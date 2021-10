Xperia Pro-I : Sony prend vraiment au sérieux son engagement envers la photographie

Nous savons déjà que l’entreprise fabrique certains des meilleurs appareils photo du marché et que de nombreux smartphones utilisent des capteurs d’appareil photo Sony. Peut-être que le nouveau Sony Xperia Pro-I ramènera les téléphones Sony Xperia à la mode ?

Début 2021, Sony a présenté le Xperia Pro à 2 500 $ (environ 2150 euros). C’était un téléphone que la société a conçu pour les professionnels de la vidéo. Aujourd’hui, Sony est de retour avec un deuxième smartphone de qualité professionnelle conçu pour plaire aux passionnés de photographie. Le Xperia Pro-I (où « I » signifie « Imaging ») est le premier téléphone hors du Japon à proposer un capteur photo de 1,0 pouce avec autofocus à détection de phase.

Xperia Pro-I et son objectif 1.0 – Crédits : Sony Xperia

Ce bloc photographie de type 1,0 pouce est tiré directement du très populaire appareil photo compact RX100 VII de la société. La seule différence est qu’il a été « optimisé pour un smartphone ». Cela signifie que le Xperia Pro-I utilise une grande partie de ce capteur (mais pas la totalité) pour produire des images 12MP avec un pas de perçage de 2,4 µm . C’est environ 20% mieux que l’iPhone 13 Pro Max et similaire à l’appareil photo principal du Galaxy S21. Ainsi, bien qu’il n’utilise pas la totalité de la zone du capteur de 1,0 pouce, le Xperia Pro-I se retrouve avec un énorme capteur que seul le Xiaomi Mi 11 peut dépasser.

BIONZ X de Sony équipe le Xperia Pro-I

Le Xperia Pro-I comprend également l’un des processeurs d’imagerie BIONZ X de Sony. Cela lui permet de prendre jusqu’à 20 images par seconde avec la mise au point automatique et l’exposition automatique activée. Mais ce qui pourrait être la nouvelle fonctionnalité la plus intéressante du Xperia Pro-I c’est un écran supplémentaire qui peut être fixé à l’arrière du téléphone. Il permettrait aux vloggers de s’enregistrer à l’aide des caméras arrière sophistiquées du Xperia Pro-I tout en étant capables de se voir et composer leurs clichés sur le moniteur arrière.

Précisons aussi que Xperia Pro-I n’est pas le nom définitif de ce modèle. Il est possible aussi qu’il soit rebaptisé Xperia-Alpha. Alors que Google vient tout juste de lancer les Pixel 6, voyons maintenant si Sony parvient enfin à prendre une place de choix dans ce marché pour le moins concurrentiel.

Source : Engadget