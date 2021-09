Xiaomi 11T et 11T Pro : des rendus officiels confirment toutes les caractéristiques techniques !

Le leaker @_snoopytech_ a de nouveau publié des rendus des Xiaomi 11T et 11T Pro sur son compte Twitter, mais ceux-ci dévoilent cette fois quelques composants et fonctionnalités des smartphones, à quelques jours de leur lancement.

Xiaomi 11T – Crédit : @_snoopytech_ / Twitter

Tout d’abord, le Xiaomi 11T reprend bien le design qui avait fuité il y a quelques semaines, puis qui avait été confirmé par un vendeur de coques. On apprend ici que le smartphone utilisera bien un processeur MediaTek Dimensity 1200, comme l’avaient laissé entendre les fuites précédentes. Les rendus confirment également la présence d’un capteur photo principal de 108 MP, alors que la génération précédente utilisait un capteur de 64 MP. Celui-ci permettrait de filmer en 4K HDR10+, et Xiaomi risque de beaucoup insister sur ce point.

Le Xiaomi 11T sera bien équipé d’un écran AMOLED 120 Hz, ce qui constituera une amélioration significative par rapport au Mi 10T, qui utilisait lui un écran IPS 120 Hz. Ce dernier peut d’ailleurs faire varier automatiquement son taux de rafraichissement pour s’adapter au contenu qui est affiché. Le smartphone sera également compatible avec la recharge rapide filaire de 67 W, la même que sur le Xiaomi 11 Ultra. On ne sait pas si le smartphone sera ou non compatible avec la recharge rapide sans fil.

Le Xiaomi 11T Pro adopte la technologie HyperCharge

De son côté, le Xiaomi 11T Pro utilise bien une puce haut de gamme Snapdragon 888 de Qualcomm, mais on peut regretter l’absence du nouveau Snapdragon 888+. Il est également équipé d’un capteur principal de 108 MP, ce qui laisse penser que la configuration photo des deux modèles de cette génération sera identique.

Xiaomi 11T Pro – Crédit : @_snoopytech_ / Twitter

Tout comme le Xiaomi 11T, le 11T Pro utilise un écran AMOLED 120 Hz, mais revoit la puissance de la recharge rapide filaire à la hausse. En effet, le Xiaomi 11T adopte la nouvelle technologie HyperCharge de Xiaomi, qui permet de recharger son smartphone à une puissance de 120 W. La batterie de 5000 mAh du smartphone devrait donc passer de 0 à 100 % en une vingtaine de minutes seulement.

Enfin, les rendus confirment que trois coloris seront disponibles pour chaque modèle : Celestial Blue, Moonlight White et Meteorite Grey. D’après les fuites précédentes, on sait qu’on retrouvera deux configurations différentes, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Xiaomi a également officiellement confirmé qu’il supportera ses smartphones avec trois ans de mises à jour majeures d’Android et 4 ans de correctifs de sécurité, une première chez le fabricant chinois. La seule inconnue reste le prix des smartphones, mais on s’attend à ce que celui-ci soit tout particulièrement compétitif, comme le Xiaomi 11T classique n’utilise plus de puce haut de gamme de Qualcomm.

Source : @_snoopytech_